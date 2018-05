Yordan Kamdzhalov, seit dieser Spielzeit Generalmusikdirektor (GMD) in Heidelberg, leitet das Konzert des Philharmonischen Orchesters im Rahmen des Heidelberger Frühlings am 17. April. Auf dem Programm steht Gustav Mahlers 2. Sinfonie. Foto: Archiv



Von Matthias Roth

Es ist nun mehr als vier Monate her, dass Sie das neue Heidelberger Theater mit "Mazeppa" einweihten. Hat das neue Haus gehalten, was Sie sich von ihm versprochen hatten?

Das Haus hat innerhalb äußerst kurzer Zeit eine sehr vielseitige und vielfältige Reihe von Produktionen aller Sparten - Oper, Theater, Tanz, Konzert - mit bemerkenswertem Erfolg präsentiert. Das war unsere zentrale Aufgabe, und ich bin sehr froh, dass wir diese Herausforderung mit Verantwortung gemeistert haben.

Hat die Stadt selbst gehalten, was Sie sich von ihr versprochen haben? Ich meine das Ambiente, das Publikum oder die Stadtverwaltung ...

Das Ambiente ist hervorragend, das Publikum fantastisch. Auch die Stadtverwaltung ist beispielhaft engagiert und kulturverantwortlich. Also besser geht es nicht!

Fühlen Sie sich wohl hier und angenommen?

Seit meiner Kindheit haben mich immer drei Sachen vorwiegend beschäftigt und fasziniert: Kunst, Wissenschaft und Natur. Alle drei sind in Heidelberg seit Jahrhunderten auf Weltklasseniveau vorhanden und befinden sich, finde ich, in einer großartigen harmonischen Einheit. Dazu hat die Stadt eine neue Perle bekommen - das Theater. Ich bin in der glücklichen Lage, sagen zu können, dass ich mir für mich und meine Familie nichts Besseres wünschen konnte.

Es ist Ihre erste Stelle als Generalmusikdirektor. Wie haben Sie sich in der Vielfältigkeit Ihrer Aufgaben zurechtgefunden?

Ich muss eben lernen, lernen, lernen ...

Wie viel Energie Ihrer Arbeitskraft fließt wohl in künstlerische und wie viel in organisatorische Aufgaben?

Lernen ist das Schönste, was ich im Leben kenne, doch ich muss sagen, dass noch immer ein großer Teil meiner Kraft und Zeit in organisatorische Aspekte geht. Ich bin aber zuversichtlich, dass ich in Zukunft wieder mehr Raum für künstlerische Aufgaben finden werde.

Sie sind seit vielen Jahren in Deutschland tätig, kennen aber auch andere Theater: Worin unterscheiden sich die hiesigen von Häusern außerhalb Deutschlands grundlegend?

Ja, ich habe schon in knapp 20 Ländern gearbeitet und habe eigene Erfahrungen gesammelt. Jedes Theater, Orchester, sowie jedes Land hat seine Eigenheiten. Doch ich würde sagen, dass überall die Künstler das Haus gestalten und formen, und nicht umgekehrt. Wir befinden uns zum Glück in einem stetigen Entwicklungsprozess, bei dem es immer Raum für Verbesserungen gibt.

Ihr Vorgänger im Amt, Cornelius Meister, lobte in seinem letzten RNZ-Interview den Teamgeist am Heidelberger Theater sehr. Wie ist Ihr Eindruck?

Ja, das stimmt. Das Haus ist voll mit großartigen Menschen, die ich jeden Tag immer wieder und immer mehr bewundere. Theater ist ja eine Gemeinschaftsaufgabe. Der Teamgeist ist ein Prozess, etwas Lebendiges und Sensibles - wie eine komplexe, multielementare und vielphasige chemische Reaktionskette, in der Vertrauen, Kommunikationskultur und Professionalität wichtige Aspekte sind.

Die bisher größte künstlerische Herausforderung in Heidelberg war sicher die Produktion von Wolfgang Rihms Musiktheater "Dionysos". Deren überregional höchst positives Echo hat die Messlatte ziemlich hoch gehängt: Was ist nötig, um dieses Niveau zu halten?

Totale Hingabe, top Vorbereitung, Vertrauen, Inspiration - und Liebe.

Das neue Haus bietet enorme Möglichkeiten für Heidelberg. Dennoch sind die Anstrengungen für Riesenwerke hier ungleich höher als an größeren Häusern. Wo würden Sie, nachdem Sie das Haus nun kennen, den Schwerpunkt der Oper in Heidelberg künftig setzen wollen?

Ja, Sie haben völlig recht. Was das Haus gerade leistet, ist für seine Größe unglaublich. Das ist aber ein super Kompliment für die Arbeit aller Abteilungen und aller Mitarbeiter. Die Strategie bleibt jedoch auch für die kommenden Spielzeiten dieselbe: sechs Premieren aus verschiedensten Epochen, von Barock über Klassik und Romantik bis zum 21. Jahrhundert.

Für Carl Orffs "Carmina Burana" im Neujahrskonzert arbeiteten Sie mit verschiedenen Chören der Stadt zusammen. Hat sich das Konzept bewährt, unterschiedliche Chöre zusammenzuführen?

Ich war sowohl künstlerisch als auch menschlich sehr beeindruckt von der Begeisterung, von der Leistung und von der Liebe zur Musik selbst, die die Chöre beim Neujahrskonzert auf uns übertragen haben. Selbstverständlich ist es erst mal ein Akt des Vertrauens, so viele Laiensänger in ein für die Spielzeit so zentrales Konzertereignis, in so ein Werk zu involvieren, und das bei meinem ersten Konzert zum Jahreswechsel als GMD hier in Heidelberg! Es hat sich aber zu 100 % bewährt. Ich bin allen dafür sehr dankbar. Für mich ist das der demokratischste, der aktivste, der kreativste, der natürlichste und der kürzeste Weg, mit so vielen Menschen aus der Stadt und der Region gemeinsam tiefer in die Musik und in das Kunsterlebnis einzutauchen.

Sie dirigieren im Rahmen des Heidelberger Frühlings nun Gustav Mahlers 2. Sinfonie im Philharmonischen Konzert am 17. April. Welchen Stellenwert hatte Mahlers Gesamtwerk in Ihrem bisherigen Dirigentenleben?

Gustav Mahler hatte einen extrem großen Einfluss auf meine Entwicklung. Ich möchte fast sagen, er hatte eine schicksalshafte Bedeutung für mein Leben. Seit meinem 20. Lebensjahr beschäftige ich mich sehr gezielt mit Mahlers Werk. Ich kenne alle seine Kompositionen, knapp die Hälfte seines Gesamtwerks habe ich schon dirigiert. Beim Internationalen Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg war ich einer der Preisträger. Dabei hat mich die Internationale Presse sogar mit dem jungen Celibidache verglichen. Dieser Erfolg hat mir definitiv die Türen nach Los Angeles, Boston, London, Berlin, Zürich und Tokyo geöffnet.

Speziell Mahlers "Auferstehungssinfonie" steht - 1895 uraufgeführt - auf der Schwelle von der Spätromantik zur Moderne: Sehen Sie das Werk eher als einen Schlussstein des 19. oder doch als Fundament des 20. Jahrhunderts?

Mahler war eine extrem spannende Persönlichkeit - er ist kaum eindeutig definierbar. Was mich so unendlich fasziniert an ihm sind seine unbeschreiblich riesigen inneren Dimensionen. Die "Auferstehungssinfonie" stellt für mich eine unglaublich intensive, erschütternde auf etwa 80 Minuten komprimierte Reise des menschlichen Wesens von der absoluten Dunkelheit in das helle Licht dar: Es ist ein Triumph des Geistes, der Seele und des Willens.

Diese Botschaft ist in meinen Augen der eigentliche Sinn der Kunst überhaupt. Da erkenne und finde ich meine persönlichen Visionen und Antriebe. Musik, die keine neuen Horizonte verkörpert, die nicht den Weg zum Licht, zur Erlösung geht, interessiert mich im Grunde genommen wenig.

In diesem Sinne ist dieses Werk ein zeitloses Phänomen. Es ist ein atemberaubendes Manifest zum Ziel des Lebens auf der Erde: "O glaube, mein Herz, o glaube: Es geht dir nichts verloren! Sterben werd' ich, um zu leben! Aufersteh'n, ja aufersteh'n wirst du!"

Info: Stadthalle Heidelberg am 17. April, 20 Uhr. RNZ-Kartentelefon 06221-5191210.