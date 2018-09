Schwetzingen. (stek) Nach Heidelberg, Mannheim und Schwetzingen entführt der Krimi "Teile Er", den die Schwetzingerin Jutta Scherer-Frank unter dem Autorennamen "Jus Frank" als E-Book bei Amazon veröffentlicht hat. Einem jungen Adligen, der sich vor der eigenen Vergangenheit versteckt, werden Pakete mit schrecklichem Inhalt zugeschickt. Dieser kleine Kriminalroman weist eine Besonderheit auf, denn es gibt nicht nur "Teile Er", sondern wahlweise auch die weibliche Form der Geschichte mit dem Titel "Teile Sie". Sehr geschätzt wird auch der junge Krimi "Das Ungeziefer von Paris". Hier beschreibt Frank ein junges Paar, das in der französischen Hauptstadt mit einer Musikband auftritt, die zur kriminellen Bande wird.

Inhaltlich weisen die E-Books der gelernten Redakteurin eine breite Bandbreite auf. Ein Blick in den Blog "jus-frank.blogspot.de" bietet kostenlose Leseproben und mehr.

Als ihr Hauptwerk sieht die Autorin den historischen Roman "Aber Andania liegt anderswo" an. Die Geschichte führt weit zurück in die Zeit um 500 vor Christus in Griechenland. Geschildert werden dabei die Unterwerfung der Messenier durch die Spartaner und deren langer Freiheitskampf. Was Aristomenes und seine Zwillingsschwester Hagnagora als Protagonisten erleben, hat durchaus Bezug zu Aufständen und Geschehnissen der Gegenwart.

Im Lyrikband "100 Einsilbige Gedichte", der vom Schweizer "ebookmeter", dem Online Magazin für E-books & Co, in seiner Beurteilung als "Inspiration zum Träumen" gelobt wird, werden nur Wörter mit einer Silbe verwendet. Darin befindet sich übrigens auch das Reisegedicht "Nichts wie weg", das im Jahrbuch für das Neue Gedicht der Frankfurter Bibliothek von der Brentano-Gesellschaft ausgewählt wurde.

Das jüngste Buch erschien zum Jahreswechsel und trägt den Titel "Wo die Engel wohnen", in dem ein Streifzug durch die Überlieferung in den heiligen Schriften unternommen wird. Hinzu kommen Kinderbücher, Kurzgeschichten und weitere Romane, auch unter Pseudonym.

Müßig zu erwähnen, dass Scherer-Frank momentan an einem neuen Werk arbeitet. Das beschäftigt sich, soviel sei verraten, mit einem Zukunftsthema.