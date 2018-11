Von Heide Seele

Dossenheim. Die Doppeldarstellung auf der Einladungskarte pointiert schon das Spezifische der zwei Künstler: Von Simone Demandt stammt die aufgebrochene Blüte, von Matthias Schleifer das hochkant stehende Luftgewehr mit Propeller. Es hat immer einen gewissen Reiz, wenn zwei Personen in einer Ausstellung auftreten, vor allem, wenn sie unverwechselbar sind, denn dann gibt der eine die Folie für den anderen ab, und der Besucher sieht sich nicht dazu animiert, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede zu konstruieren, seien diese thematischer, technischer oder materialbedingter Art.

In Julia Philippis Dossenheimer Galerie werden gegenwärtig Simone Demandts dezente Pigmentdrucke zusammen mit den eigenwillig-sperrigen Objekten von Matthias Schleifer vorgestellt. Die Galeristin zeigt die Künstler im Rahmen der unter dem Motto "Die Kunst zu handeln" veranstalteten Kooperation des Künstlerbundes mit Galerien in Baden-Württemberg. Ihr Ausstellungstitel "So groß wie die Welt in klein" verrät einen unübersehbaren Anspruch, und die hohen Erwartungen des Besuchers werden denn auch kaum enttäuscht, sofern er bereit ist, in Demandts und Schleifers Gedankenwelt einzutauchen.

Die Individualität der beiden könnte die Vorstellung von zwei Präsentationen erwecken, würde sich nicht manchmal der Eindruck einstellen, dass die Objekte in einen Dialog mit den Bildern treten. Dann scheint die eine Werkgruppe die Folie für die andere abzugeben. Simone Demandt, zweite Vorsitzende des Künstlerbundes Baden-Württemberg, hat sich mit ihren "Plant Models" einen Namen gemacht, und Pflanzen spielen bei ihr nach wie vor eine dominante Rolle. Auch so manche Anspielung hält ihre Bilderschau bereit.

Wurzel, Apfelblüte oder Mutterkorn haben die Anmutung von Solitären, da sie von einer Aura des Preziösen umhüllt scheinen, und die Eleganz der Drucke hebt sie aus dem Alltag heraus. Simone Demandts "Greifswalder Skizzen", benannt nach dem Institut für Botanik und Landschaftsökologie der dortigen Universität, zeichnen sich durch sorgsame Gestaltung der organischen Formen aus und eine ebenso transparent wie duftig erscheinende Farbgestaltung.

Matthias Schleifer ist dagegen der Objektkunst zuzuordnen, denn die von ihm als Ausgangspunkt gewählten Alltagsgegenstände hat er so phantasiereich verändert und zweckentfremdet, dass sie ihrer eigentlichen Aufgabe nicht mehr gerecht werden könnten. Beispiele: der mit vielen kleinen Eiffeltürmen wehrhaft gespickte Boxhandschuh, den man lieber nicht einsetzen sollte, oder der Riesenautoreifen, der, mit seinem Seil versehen, dazu aufzufordern scheint, ihn in Schwingung zu versetzen. Rätsel gibt auch der hochkant aufgebaute Schuh mit einem Loch in der Sohle auf oder der kleine hölzerne Kinderroller, der mit zwei Diskokugeln geziert ist.

Wie vergessen, lehnt ein Spaten an der Wand. Er scheint ebenso seiner eigentlichen Aufgabe enthoben zu sein wie der Spazierstock, den man besser nicht als Gehhilfe verstehen sollte, oder das erwähnte Luftgewehr. - Ein Hauch von Dada breitet sich aus, und der Besucher kann seine Phantasie spielen lassen.

Info: Die Ausstellung bei Julia Philippi in Dossenheim, Heidelberger Straße 31, läuft bis 25. November.