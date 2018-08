Mannheim. (dpa) Als Antrieb für seine Schaffenskraft hat der Journalist Georg Stefan Troller die innere Frage bezeichnet, "wie man überlebt". Im Mannheimer Nationaltheater wurde dem 92-Jährigen in Wien geborenen Schriftsteller und Filmemacher am Sonntag der mit 10.000 Euro dotierte Schillerpreis 2014 für sein Lebenswerk verliehen. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bezeichnete die "subjektive, einfühlsame wie kritische Methode" Interviews zu führen als Vorbild für ganze Journalisten-Generationen. Mit seiner Biografie verkörpere Troller ein Stück europäischer Geschichte. Wegen der bevorstehenden Verfolgung durch die Nationalsozialisten war der Jude 1938 über Umwege nach Amerika geflohen. Seit 1949 lebt er in Paris.