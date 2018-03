Von Matthias Roth

Heidelberg. Das lateinische "componere" (etwas zusammenstellen) ist die sprachliche Wurzel dessen, was wir heute Komponieren nennen. Man kann vieles komponieren, Soßen genauso wie Musik. Der Punkt ist, dass man etwas bewusst zusammenfügt. Dazu braucht man eine Idee und einen Plan, was aus dieser entstehen soll. Das unterscheidet die Komposition von einer Improvisation, die aus dem Stegreif entsteht aufgrund plötzlich auftretender Assoziationen.

Die Grenze zwischen beiden musikalischen Talenten ist freilich fließend. Das machte der dritte Composer Slam beim Heidelberger Frühling in der Halle_02 deutlich. Simon Kluth moderierte hier die Auftritte von sechs Kandidaten, die jeweils maximal fünf Minuten hatten, um eigene Instrumentalstücke vorzuführen. Das Publikum entschied über Gefallen oder Nichtgefallen.

Michael Seubert verließ sich völlig auf die Intuition des Augenblicks, und so erbrachte sein B-A-C-H-Kanon auf der zehnsaitigen Gitarre, den er live und elektronisch zeitversetzt mit sich selbst spielte, keine Chance auf die zweite Runde. Auch der Musiklehrer und Performer David Borges verließ sich zu sehr auf seine Improvisationskünste an mehreren Synthesizern und Mischpulten, was eine wummernde Techno-Variante mit starrem Rhythmus ergab, aber keine Aussicht auf eine Teilnahme am Finale. Christoph Enzel wagte als Erster eine richtige Komposition im klassischen Sinn und trug auf dem Altsaxofon ein notiertes Stück vor, das nach Philip Glass klang und sich exaltiert steigerte. Auch er erreichte die Endrunde aber nicht.

Den letztjährigen Sieger Ehsan Ebrahimi kennt man auch vom "Jerusalem"-Projekt des Heidelberger KlangForums, wo sich der in Hannover studierende Iraner mit dem Instrument Santur (eine Art Hackbrett) ebenfalls vorstellte. Seine Musik ist sehr von folkloristischen Stilelementen geprägt, schaffte es aber erneut ins Finale des Composer Slams.

Ähnlich war es bei Daniel Schunn, der am E-Piano recht konventionelle Themen virtuos im Stile eines gefälligen Jazz improvisierte. Das war nett und gekonnt, aber wenig originell - das Finale des vom Publikum entschiedenen Wettbewerbs war ihm aber ebenfalls sicher.

Der Gewinner wurde aber schließlich der 20-jährige ehemalige Waldorfschüler und Classic Scout Johannes Heuschkel alias Apollon Beatbox: Er ist zwar kein großer Virtuose an der E-Gitarre, konnte aber mit gekonnten Loops (Live-Aufzeichnungen, die rhythmisch passend abgespielt werden) und sehr originellen und witzigen Beatbox-Mundgeräuschen punkten, die die komplette Vielfalt der Drums effektvoll ersetzten. Die Publikumsgunst war ihm daher sicher und sein Sieg ziemlich eindeutig.