Nachdenklich und verletzlich: Janis Joplin in einer Szene des Films "Janis: Little Girl Blue". Die Regisseurin Amy J. Berg versteht ihn als "Ode an den ersten weiblichen Rockstar" und "Porträt eines gefallenen Engels". Foto: Arsenal Filmverleih

Von Wolfgang Nierlin

Musik entstehe aus einem Gefühl und sie lasse ihrerseits ein Gefühl entstehen, sagt Janis Joplin gleich zu Beginn von Amy J. Bergs Porträtfilm "Janis: Little Girl Blue", während die außergewöhnliche Sängerin in einer unglaublich energiegeladenen Performance zu sehen ist. Dieses Festhalten an einer "emotionalen Ehrlichkeit", die der charismatischen Blues- und Rocksängerin in den Höhen und Tiefen ihrer leider nur kurzen Karriere immer wieder zu entgleiten droht, bedeutet für sie sowohl eine Selbstvergewisserung als auch eine Selbstsuche. Denn als Außenseiterin, die in ihrer texanischen Mittelschichtfamilie als "Unruhestifterin" gilt und sich als "Rock’n’Roll-Pionierin" (Berg) in einer ausgeprägten Männerdomäne behaupten muss, scheint sich die ebenso resolute wie unsichere junge Frau immer wieder zu verlieren. Ihr exzessiver Drogenkonsum sowie ihre unablässige Suche nach Liebe und Anerkennung drücken dieses labile Selbstverhältnis aus.

Dabei ist es interessant zu beobachten, wie der gesellschaftliche Überbau bei der jungen Janis nicht nur Widerstand und Aufsässigkeit provoziert, sondern auch den Wunsch nach Teilhabe und sozialer Akzeptanz. Noch oder gerade in ihren Abstürzen regt sich in ihr immer wieder jenes der Verantwortung und Selbsterhaltung dienende Gewissen, das sich gegen den totalen Untergang stemmt. Andererseits wird ihre tief empfundene Einsamkeit zum kreativen Antrieb ihrer Kunst. Diese wiederum beruht auf einer wechselseitigen Kommunikation sowohl mit sich selbst als auch mit dem Publikum und kulminiert regelmäßig in einer Art außerordentlichen Raserei.

Amy J. Berg versteht ihren materialreichen Dokumentarfilm "Janis: Little Girl Blue" zunächst als "Ode an den ersten weiblichen Rockstar". Anhand von Briefen, die Janis Joplin schrieb und die von der Sängerin Chan Marshall alias Cat Power gelesen werden, sowie mit Fotos und Filmausschnitten ihrer Konzertauftritte folgt Berg den Lebensspuren Joplins, um "das Porträt eines gefallenen Engels" zu zeichnen. Ergänzt durch Interviews mit ihren Geschwistern und Weggefährten, arbeitet Berg immer wieder Vorausblenden in ihre ansonsten chronologische Erzählung ein.

Geboren am 19. Januar 1943 in Port Arthur, in der Schule gemobbt, zieht die junge Janis 1962 nach Austin, Texas. Dort singt sie, inspiriert von ihren Vorbildern Odetta, Bessie Smith und Billie Holiday, zunächst Blues, Bluegrass und Hillbilly. Später, in San Francisco, wo sie sich inmitten der Hippie-Szene Kaliforniens freier fühlt und einen unkonventionellen Lebensstil entwickelt, entdeckt sie in einem Konzert von Otis Redding auch ganz neue musikalische Ausdrucksweisen.

Janis Joplins Auftritt beim Monterey Pop Festival im Juni 1966 zusammen mit der Band Big Brother an the Holding Company markiert ihren musikalischen Durchbruch. Dass sie sich von der Band trennt, um in ihrer Sehnsucht nach Ruhm und Anerkennung mit der Kozmic Blues Band zu spielen, zeigt ihren Ehrgeiz, sich musikalisch weiterzuentwickeln. Joplins Auftritt im August 1969 in Woodstock ist dann allerdings von Drogenproblemen überschattet. Am 4. Oktober 1970 stirbt sie an einer Überdosis Heroin.

