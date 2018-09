Von Stefan Otto

Heidelberg hat die Eröffnung, Mannheim den Auftakt. Die offizielle Eröffnung des 63. Internationalen Filmfestivals lockte gestern Abend das Publikum zu "Alle Katzen sind grau" in den Schlossgarten, heute folgt das Festival-zentrum im Mannheimer Stadthaus, wo am Mittwoch auch die Auszeichnung "New Master of Cinema" vergeben wird und zum Finale die Preisverleihung über die Bühne gehen wird. Zunächst aber der erwähnte Auftakt mit "Auf das Leben!". Zu Gast im Kino I des Stadthauses sind der Regisseur Uwe Janson und die Produzentin Alice Brauner, Tochter des legendären Berliner Produzenten Artur "Atze" Brauner.

Der Film schildert die Begegnung einer gealterten jüdischen Musikerin mit einem jungen Berliner Möbelpacker. "Sorry, ich kenne mich damit nicht so aus", sagt Jonas, als er einen Umzugskarton und einen Chanukkaleuchter in ihre neue Wohnung trägt, "ich meine, mit diesem ganzen Jüdischen". "Keine Angst, ist nicht ansteckend", entgegnet Ruth spöttisch. Sie ist scharfzüngig und warmherzig zugleich. Trotz ihres Alters stand sie bis vor Kurzem noch mitten im Leben. Nun aber, da wegen Mietrückständen die Zwangsräumung ihrer Wohnung mit der dazugehörigen Instrumentenwerkstatt im Gange ist, hat sie sich aufgegeben.

Jonas findet Ruth mit aufgeschnittenen Unterarmen in ihrer Badewanne. Er bringt sie in ein Krankenhaus und rettet ihr so das Leben. Auch wenn er behauptet, er hätte echt Besseres zu tun, als einer Suizid-Oma beizustehen, besucht er sie regelmäßig, sodass zwischen ihnen eine Freundschaft entsteht. Solange sie in der Psychiatrie ist, nistet er sich in ihrer Wohnung ein. Beim Auspacken der Kartons entdeckt er alte Filme der jungen Ruth. Er taucht in die Vergangenheit der einstigen Cabaret-Sängerin ein, und auch für sie bedeutet der Kontakt mit ihm so viel wie ein intensiver Blick zurück. Jonas erinnert sie nämlich sehr an ihre große Liebe Victor.

Hannelore Elsner spielt die alte Ruth Weintraub, Sharon Brauner, die Cousine der Produzentin, die junge, die in den alten Filmen zu sehen ist. Max Riemelt übernahm gleich zwei Rollen: den Möbelpacker Jonas wie jenen Victor Schwarz, dem Ruth nachhängt. Sie gleichen sich fast aufs Haar. Das kann man als Zuschauer als störend empfinden oder hinnehmen wie eine Versuchsanordnung. Der Film gewinnt so den Charakter eines Experimentes, bleibt darüber hinaus aber behäbig. Die Geschichte, die der Film erzählt, ist natürlich nicht neu, und er fügt dem schon so oft Gesehenen auch kaum Neues hinzu. Allein Hannelore Elsner erfreut in "Auf das Leben!", und sie singt sogar. Das wenigstens ist neu.

Fi Info: Heidelberg: 8. 11., 20.30 Uhr, und 9. 11., 22.30 Uhr im Schlossgarten. - Mannheim: 7.11., 20 Uhr, im Stadthaus; 8. 11., 18 Uhr, Kino Atlantis.