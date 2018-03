Von Yvonne Kaul

"Imagine" ist der dritte Spielfilm des Regisseurs Andrzej Jakimowski. Das Heidelberger Publikum kennt den polnischen Filmemacher aus dem Streifen "Kleine Tricks", der 2007 beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg den Besonderen Preis der Jury bekam. Nun kam Jakimowski ins Gloriette-Kino und stand dem Publikum im ausverkauften Kinosaal Rede und Antwort. Zuvor sprach er mit der RNZ über Dreharbeiten mit blinden Laienschauspielern, sonnenlichtdurchflutete Bilder und die Zusammenarbeit mit den beiden Filmstars, der Deutsch-Rumänin Alexandra Maria Lara und dem Engländer Edward Hogg.

Herr Jakimowski, warum haben Sie einen Film über Blinde gemacht?

Ich glaube, dass wir von blinden Menschen viel lernen können. Denn um die Welt begreifbar zu machen, brauchen wir weniger Sinneseindrücke als vielmehr ein starkes Vorstellungsvermögen. Uns fällt es nicht unbedingt leichter, die Welt zu verstehen, obwohl wir sehen können. Ich habe mal als Student einen Blinden als Nachbarn gehabt, der ein aktiveres Leben als ich geführt hat. Später habe ich oft über ihn nachgedacht, aber erst vor Kurzem bekam die Idee für das Drehbuch klare Umrisse.

"Imagine" erzählt die Geschichte des blinden Ian, der es gelernt hat, seine Welt quasi mit den Ohren zu sehen. Ohne den weißen Stock kann er sich nur mit Hilfe von Schallwellen orientieren. Das Klacken seiner Stiefel, das Schnippen mit den Fingern und das Schnalzen der Zunge melden ihm in Schallwellen zurück, wo ein Hindernis steht. Diese Fähigkeit will er seinen jungen Schülern in einer internationalen Klinik in Lissabon beibringen. Dort tritt er die Stelle eines Lehrers für sehbehinderte Kinder an. Ian verblüfft die Kinder mit seinen aufregenden und neuartigen Methoden. Zunehmend gewinnt er auch das Vertrauen der scheuen Eva, die bislang jeglichen Kontakt zu den anderen Klinikpatienten gemieden hat. Doch seine Methoden sind mitunter lebensgefährlich und werden bei der Klinikleitung mit Skepsis und Misstrauen aufgenommen. Schließlich wird er gezwungen, die Klinik zu verlassen. Eva und andere Patienten müssen nun auf eigene Faust herausfinden, wie die Imagination zur Wahrheit verhilft.

Wie war die Arbeit mit den blinden Schauspielern beim Drehen?

Vor allem die jungen Patienten der Klinik, die Kinder, haben die Atmosphäre am Set dominiert. Das ganze Team war durch ihre Persönlichkeiten verzaubert. Dabei wurden sie bei den Filmarbeiten einem großen Stress ausgesetzt, vor allem durch das ständige Beobachtet- und Gefilmtwerden. Die meisten Kinder stammten aus England. Wir haben sie ausgesucht, da sie als Amateurschauspieler einer Theatergruppe angehörten und mit Bühnenarbeit vertraut waren. Ein paar kamen aus Frankreich und Portugal. Nur einer war ein professioneller Schauspieler.

Sie haben am Anfang Ihrer Karriere in den 90er Jahren Dokumentarfilme gedreht. Wie sichtbar ist der dokumentarische Ansatz in Ihren Spielfilmen?

Bis heute schätze ich die dokumentarische Sichtweise und habe viel davon beibehalten. Ich nehme gerne Szenen unauffällig auf, ohne das Wissen der Schauspieler. Das funktioniert besonders gut mit Kindern. So sind die besten Szenen mit dem kleinen Mädchen in "Squint your eyes" oder mit Stefek in "Kleine Tricks" entstanden. Manchmal spreche ich auch fremde Menschen auf der Straße an, weil mir ihre Natürlichkeit gefällt.

Zum ersten Mal haben Sie einen Film außerhalb Polens mit einem internationalen Team gedreht. Warum haben Sie Lissabon als Drehort ausgesucht?

Wir suchten nach einem passendem Drehort etwa in Barcelona oder Istanbul. Aber Lissabon ist die einzige Stadt direkt am Hafen, der sich entlang der Stadt und des Marktes zieht. Auch die Bar, in der sich zentrale Filmszenen abspielen, ist einmalig. Wenn man dort sitzt, hat man das Gefühl, die Straßenbahn fährt direkt auf einen zu, bevor sie doch noch abbiegt.

Die pralle Sonne ist häufiges Motiv in Ihren Filmen, etwa in "Kleine Tricks".

Ich mag die hochstehende Sonne. Sie hat eine besondere Energie, eine geradezu geistige Beschaffenheit. Doch das macht die Arbeit für die Schauspieler nicht gerade einfach. Bei den Dreharbeiten zu "Imagine" mussten die Kinder, insbesondere die englischen Kinder, vor der starken portugiesischen Sonne oft mit Sonnenschirmen geschützt werden. Es ist oft aufwändig, aber es liegt mir viel daran, im vollen Sonnenschein zu drehen. Das ist untypisch für das polnische Kino, das das Halbdunkle liebt.

Trägt der Film slawische Züge?

Er spricht universelle Werte an. Die Menschen verhalten sich vielleicht unterschiedlich, aber die Grundgefühle sind überall ähnlich. "Imagine" wurde in Frankreich, Russland und in der Türkei gezeigt, nun auch in Deutschland. Ich habe keine großen Unterschiede in der Aufnahme des Publikums bemerkt.

Wie konnten Sie Alexandra Maria Lara für die Rolle der Eva engagieren?

Diese ist eine komplexe Figur, und Alexandra passt zu dieser Rolle ideal. Sie kann in einem Moment einen mädchenhaften Charme versprühen und schon im nächsten tiefgründig wirken. Diesen Spagat schaffen nicht viele Schauspielerinnen. Deshalb war ich begeistert, als sie mir zugesagt hat. Genauso fasziniert bin ich von dem großen Talent ihres männlichen Filmpartners Edward Hogg.

Wie war das Verhältnis der beiden zueinander bei den Dreharbeiten?

Der Kontakt war sehr gut, auch wenn es manchmal stürmisch zuging. Hier sind zwei starke Persönlichkeiten aneinander geraten.

Welchem Thema wollen Sie sich als nächstes widmen?

Ich arbeite bereits an einem neuen Projekt. Grob gesagt geht es dabei um internationale Beziehungen, aber mehr möchte ich dazu noch nicht sagen.