Von Wolfgang Nierlin

In der (statistischen) Mitte des Lebens leidet der Filmemacher Philipp Hartmann unter dem Vergehen einer von ihm zugleich als stillstehend und rasend empfundenen Zeit. "Die lähmende Machtlosigkeit gegenüber der eigenen Vergänglichkeit" bezeichnet er deshalb als "Ausgangspunkt" für seinen kreativ-verspielten Essayfilm "Die Zeit vergeht wie ein brüllender Löwe", den der 1972 in Karlsruhe geborene Regisseur im Alter von "38 ¼" Jahren beginnt. Komponiert und zusammengesetzt aus disparaten Materialien sowie verschiedenen Filmformaten, erhebt Hartmann dieses Datum zum äußeren wie inneren Strukturprinzip seines Films, dem er die Dauer von "76 ½" Minuten gibt, was, in Jahre übersetzt, der durchschnittlichen Lebensdauer eines deutschen Mannes desselben Jahrgangs entspricht. Dieser persönliche Ansatz, angereichert mit biographischen Details, ist für den Film wesentlich. Schließlich geht es in ihm nicht zuletzt um eine Auseinandersetzung mit dem Tod.

Trailer zum Film:

.

Erinnerungsfotos an Philipp Hartmanns Kindheit und Jugend, die sein früh verstorbener Vater aufgenommen hat, eröffnen den Film. Aus dem Off von Kommentaren und Reflexionen des Regisseurs begleitet, zeigen diese sogenannten "halben Fotos" jedoch nur die Hälfte der in verschiedenen Lebenskontexten aufgenommenen Szenen. Weil es sich jeweils um die ersten, noch nicht "zählenden" Bilder eines Films handelt, sind sie auf ihrer linken Hälfte entsprechend weiß: eine Tabula rasa für die Erinnerung. Diese "Fotos von den Momenten vor dem eigentlichen Beginn" erscheinen dem Filmemacher "wie eine Befreiung". In ihnen ist die Zeit noch nicht fixiert. Das Verhältnis zwischen subjektiver Zeitwahrnehmung, differierend in den wechselnden Lebensphasen, und objektiver Zeitmessung prägt den Film.

Doch auch dem scheinbar Objektiven wohnt die Abweichung inne, wie die Atomuhr in Braunschweig mit ihrer - wegen der Schwankungen der Erdrotation - eingefügten Schaltsekunde ebenso zeigt wie eine der vielen Sanduhren eines verstorbenen Uhrenmachers in Buenos Aires. Hartmann sammelt diese Phänomene an wechselnden Orten und in unterschiedlichen Kulturen weniger, um sie vielmehr poetisch zu durchdringen.

"Das Einzige, was hier passiert, ist Zeit", steht auf einer der ausrangierten Lokomotiven, die auf einem Eisenbahnfriedhof in den bolivianischen Anden vom Rost zersetzt werden. Dieser "Cementerio de los Trenes" liegt in der Nähe des Salzsees von Uyuni auf fast 4000 Meter Höhe, der im ausgetrockneten Zustand wie eine gleißende Wüste der Zeitlosigkeit wirkt. Neben diesen zu Projektionsflächen werdenden Orten stellt Hartmann einerseits kleine fiktive, in denen die Zeit zur (schwierigen) Praxis und (Lebens)-Anschauung wird.

Andererseits unternimmt er, ausgelöst von persönlichen Erinnerungsgegenständen, immer wieder biographische "Zeitreisen" in die Vergangenheit, zu denen auch Gespräche mit Familienmitgliedern gehören: intime Momente, deren dokumentarische Inszenierung der Filmemacher bewusst sichtbar macht. Dabei geht es auch um eine Art Selbsttherapie. Aus dieser Perspektive erscheinen der Tod als Verwandlung und das Leben als Zyklus wiederkehrender "Glücksschübe". Schließlich gehe es darum, so eine Kalender-Schreiberin, hinter der man Hartmanns Mutter vermuten darf, der "Banalität des Alltäglichen" eine Struktur zu geben.

Info: Der Film läuft am 18. Januar um 19 Uhr im Heidelberger Karlstorkino in Anwesenheit von Regisseur Philipp Hartmann und Schauspieler Olaf Weißenberg (Ensemblemitglied am hiesigen Theater).