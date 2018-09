Von Marion Gottlob

Wie soll ein Junge das Leben meistern, den alle als "Schwachkopf" bezeichnen? Mit einer Mutter, die den Urlaub mit einem Liebhaber verbringt - ohne ihr "tiefbegabtes" Kind? "Bei mir dauert das Denken länger", sagt Rico. Der "hochbegabte" Oskar will nicht glauben, dass jemand so dumm sein kann: "Du bist wirklich doof, oder?" Doch dann entwickelt sich zwischen den Jungen eine Freundschaft, um die sie mancher beneiden könnte.

Schon sind wir mitten im Stück "Rico, Oskar und der Diebstahlstein" von Andreas Steinhöfel, gezeigt im Zwinger des Heidelberger Theaters. Der Autor wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Jugendliteraturpreis. Jetzt zeigt das Ensemble des Jungen Theaters die Detektiv-Story in einer Bühnenfassung von Karoline Felsmann. Nun ist es schwierig, ein erfolgreiches Buch auf die Bühne zu bringen. In Heidelberg hat sich das Risiko gelohnt. Die fünf Schauspieler spielen unter der Regie Corinna Preisbergs mit Hingabe und rasantem Witz. Das Ganze findet in der Trostlosigkeit einer Mietskaserne statt. Einmal durchbricht Nachbar Fitzke die Anonymität und lädt Rico und Oskar in seine Wohnung ein. Die Zimmer sind vollgestopft - mit Steinen. Der chaotische Besuch hat Folgen, nach dem Tod von Fitzke stellt sich heraus, dass der einsame Mann seine Stein-Sammlung dem dummen Rico vermacht hat. Oskar ist Realist: "Das ist für die Müllkippe." Wirklich? In der Nacht hören die Freunde Geräusche von Einbrechern in der Wohnung des Toten.

Es ist preisverdächtig, wie Benjamin Nowitzky als Rico und Martin Schnippa als Oskar die Freunde spielen, die sich in der Tristesse ihres Daseins nichts vergeben. Ohne Schonung zeigen sie die Hässlichkeit des Daseins als Trennungskinder. Das ist lustig und schmerzlich zugleich.

Als die Freunde die Wohnung von Nachbar Fitzke untersuchen, wird ihnen klar, dass die Einbrecher unter den wertlosen Steinen einen Edelstein gefunden und geklaut haben. Nichts wie hinterher! Köstlich, wie mit den Mitteln von Slapstick die Verfolgungsjagd an die Ostsee dargestellt wird. Ein Lob an Massoud Baygan, Julia Apfelthaler und Peter Lindhorst, die von einer Rolle in die nächste schlüpfen. Mehr als vergnüglich: Julia und ihr Macker Justin, deren Glück an dem gestohlenen Stein hängt. Anerkennung für das quietschbunte Bühnenbild von Jasna Bosnjak.

An der Ostsee kommt es zwischen dem superklugen Oskar und dem superdummen Rico zu Zoff, einer sagt dem anderen, was er schon immer sagen wollte: "Heulsuse, Streber, Jammerlappen!" Es ist einer der Höhepunkte des Stücks, als Oskar sich bei Rico entschuldigt. Doch das ist noch nicht alles. Auch zwischen Oskar und seinem Vater gibt es Knies. Der Vater (Peter Lindhorst als schwächlicher Erwachsener, klasse!) versöhnt sich mit seinem Sohn: "Es ist nicht leicht, der Vater von einem Sohn zu sein, der klüger ist."

Das Happy-End wird komplett, als die Freunde doch noch den kostbaren Stein entdecken. So hat das Stück am Ende noch eine Moral: Freundschaft und Treue führen irgendwie, man weiß nicht genau wie, zum "Stein der Weisen", den andere in ihrer Habgier nicht finden. Viel Premieren-Applaus.

