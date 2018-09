Von Jörg Tröger

Wenn man den Jubilar in der Altstadt mit einem Stapel Bücher trifft, und wenn er dann eine Buchhandlung ansteuert, ist die Sache klar: Der Kurpfälzische Verlag ist mit einer Neuerscheinung unterwegs. Der Verleger persönlich trägt sie aus, stellt sie vor und lässt einige Exemplare für den Verkauf gleich da. Werbung im üblichen Sinn lässt das Budget dieses kleinen Unternehmens selten zu. Trotzdem: "Verleger sein macht Spaß".

Vor 30 Jahren hat Hermann Lehmann den Verlag gegründet, seither sind rund 50 Publikationen zur Stadt-, Universitäts- und Heidelberger Geistesgeschichte erschienen. Darunter auch bedeutende Reden wie die des Philosophen Hans-Georg Gadamer über Erziehung, die in sieben Sprachen übersetzt wurde.

Was man nicht schriftlich festhält, geht verloren - diese für Historiker betrübliche Einsicht ist auch Überzeugung des Verlegers. Auch das verdienstvolle, überaus informative Jahrbuch des Heidelberger Geschichtsvereins, das der Verlag von Anfang an betreut hat und dessen 19. Band im Dezember erscheint, dient diesem Zweck, nämlich dem Bewahren von Wissen über eine Stadt, deren Geschichte und Gegenwart Lehmann am Herzen liegen.

Am Beginn stand eine Publikation über die "Häuser der Judengasse", heute Dreikönigstraße; weil er sich hier für Baugeschichte und frühere Bewohner seines eigenen Anwesens interessierte, atmete er monatelang Archivstaub und entzifferte alte Grundbücher und Steuerlisten. Herauskam eine wissenschaftliche Dokumentation in 2 Bänden, in denen er sein Grundstück bis ins Jahr 1399 zurückverfolgen konnte. Eine methodisch innovative Leistung, für die Lehmann mit dem Landespreis für Heimatforschung ausgezeichnet wurde.

Aus dem promovierten Psychologen war so ein kundiger Lokalhistoriker geworden. Seine Motivation? Ganz einfach: "Ich wollte in Heidelberg wohnen, deshalb habe ich mich um die Stadt gekümmert". Und das seit 1966, als er sich hier endgültig niederließ.

1934 wurde Hermann Lehmann in Edingen in eine Medizinerfamilie geboren. Nach dem Abitur in Heidelberg hier auch Studium der Psychologie - "damals ein Exotenfach". Ein Praktikum am Freiburger Institut für Parapsychologie blieb für die Berufswahl folgenlos, ein zweites bei einem Marktforschungsinstitut passte besser: Er machte sich selbstständig mit Untersuchungen zur kinderfreundlichen Stadt oder über Alt und Jung im öffentlichen Raum.

Zu der Zeit diskutierte man in Heidelberg Pläne, die das Bild der Altstadt gründlich verändert hätten, etwa ein vierspuriger Ausbau des Neckarstadens. "Ich war geschockt und wollte wissen, wie solche Entscheidungen fallen". Aber weil die städtischen Ämter wenig auskunftsfreudig waren, blieb nur die Selbsthilfe. Und die fand im Verein Bürger für Heidelberg, zu dessen Gründern Hermann Lehmann gehört, eine Plattform. Auch 1975 ist er dabei, als eine alternative Zeitung, die "Heidelberger Rundschau", aus der Taufe gehoben wird.

Sich nicht abweisen lassen, immer wieder nachfassen, Akten studieren, lästig sein, kurzum: Bürgerrechte wahrnehmen - damit ist Hermann Lehmann zum Heidelberg-Experten geworden. 2012 verlieh ihm die Stadt für sein Engagement die Bürgermedaille. Man muss dem ehemaligen Altstadtbeirat nur ein Stichwort geben, und wird umfassend informiert.