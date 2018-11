Von Heide Seele

Der Flyer liegt vor. Die Veranstaltungen und Termine stehen fest. Jetzt muss nur noch der Sommer kommen, denn vom 15. Juni bis zum 31. Juli finden wieder die Heidelberger Schlossfestspiele in Zusammenarbeit mit Heidelberg Marketing statt. In der gestrigen Pressekonferenz stellte Intendant Holger Schultze gemeinsam mit seinen Spartenleitern Heribert Germeshausen (Oper), Jürgen Popig (Schauspiel), Viktoria Klawitter (Junges Theater Zwinger 3), Dietger Holm (Stellvertretender GMD) und Festivalorganisatorin Katharina Simmert das Freiluftangebot vor.

Es umfasst ein Musical, zwei Schauspiele, ein Stück für junge Menschen und einige Konzerte. Mit Cole Porters "Kiss me Kate" (Premiere: 25. Juni im Schlosshof), vom Hausherrn Holger Schultze inszeniert und unter der musikalischen Leitung von Dietger Holm wird - unter der Mitwirkung von Nanine Linnings Dance Company - ein Musical serviert, das weltberühmt ist, da gespickt mit witzigen Szenen zum ewigen Kampf der Geschlechter und einer süffigen Musik. Auch mit Shakepeares "Romeo und Julia" (Premiere: 7. Juli im Schlosshof) als Wiederaufnahme vom letzten Jahr setzt man auf ein weltbekanntes Werk. Markus Heinzelmann führte Regie, und Willia Haselbeck steuert die Musik bei.

Neu ist dagegen die zweite Schauspiel-Produktion: Jürgen Popig inszeniert "Sherlock Holmes" (nach Arthur Conan Doyles Roman). Da wird das Publikum nach London 221b Baker Street im Jahr 1903 entführt, wo Dr. Watson seinen Freund, den berühmten Detektiv Sherlock Holmes, aufsucht, der dem gestohlenen Mazarin-Diamanten auf der Spur ist. Premiere ist am 19. Juni im Dicken Turm.

Das Junge Theater präsentiert in diesem Sommer "Freund Till, genannt Eulenspiegel" als Komödie nach alten Motiven von Katrin Lange. Regie führt Franziska-Theresa Schütz. Die Premiere findet am 15. Juni, dem Eröffnungstag der Schlossfestspiele, um 10 Uhr im Englischen Bau statt und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Neben diesen Einstudierungen sind wieder einige Konzerte geplant. GMD Elias Grandy dirigiert am 18. und 30. Juni das Philharmonische Orchester, das mit Flamenco, Bolero und Zarzuela spanisches Kolorit zu versprühen verspricht. Am 9. Juli sind einige der vom Dirigentenforum des Deutschen Musikrates geförderten "Maestros von morgen" mit Musik aus Klassik und Romantik gefordert, und am 21. und 31. Juli, dirigiert Dietger Holm die Heidelberger Philharmoniker bei den "Symphonic Cinema Classics". Viele Ohrwürmern stehen bevor aus den Filmen "James Bond", "Indiana Jones", "Vom Winde verweht" oder aus "Robin Hood" mit der Musik von Erich Wolfgang Korngold.

Bei freiem Eintritt findet am 27. Juni im Schlosshof das obligatorische Deutsch-Amerikanische Freundschaftskonzert statt mit der US Army Band und Chor unter der Leitung von Major Dwayne S. Milburn. Es empfiehlt sich trotz des freien Eintritts, Karten (ab 1. Juni) an der Theaterkasse abzuholen, denn die Veranstaltung verspricht "sweet memories" bei demjenigen auszulösen, der in längst vergangenen Jahren die Begeisterung der Amerikaner bei den Schlossfestpielen miterlebte.

Info: Vorverkauf ab heute, 13. Februar, in der Theaterstraße 10.