Von Rainer Köhl

Wer sie am Pult der Heidelberger Philharmoniker erlebt hat, konnte immer staunen, welche Energie, Spielfreude und musikalische Klasse diese zierliche Dirigentin in die Aufführungen brachte. Nur noch wenige Wochen ist Mirga Grazinyte-Tyla dem Theater und Orchester Heidelberg verbunden, dann geht die 2. Kapellmeisterin ans Theater Bern. Bei den Heidelberger Schlossfestspielen ist sie noch paarmal am Pult des Orchesters zu erleben, an diesem Wochenende gleich zweimal: Am Samstag leitet sie die Aufführung von Bizets "Carmen" und am Sonntag dirigiert sie die "Spanischen Nächte" im Schlosshof.

Die 27-jährige litauische Dirigentin hat in den letzten zwölf Monaten zu einer geradezu atemberaubenden internationalen Karriere angesetzt. Im April 2012 gewann sie als erste Frau den renommierten Young-Conductors-Wettbewerb der Salzburger Festspiele, einen der wichtigsten Dirigentenwettbewerbe der Welt. Daraufhin wurde sie zu einem Konzert der Salzburger Festspiele mit dem Gustav Mahler Jugendorchester eingeladen. Im Herbst 2012 eröffnete sie die Salzburger Konzertsaison am Pult der renommierten Camerata Salzburg.

Ein erlesenes spanisches Programm dirigiert sie nun am Sonntagabend in Heidelberg. Darunter sind selten zu hörende Werke von Gimenez und Chapi: "Ganz tolle Musik", wie sie versichert. "Den Geist einer spanischen Nacht wollen wir einfangen und werden auch noch etwas drumherum bauen". Deswegen wird der Heidelberger Gitarrist Detlev Bork, der das Flamencospiel in Spanien studierte, ebenso auftreten wie die Tanz-Korrepetitorin Claudia Pérez Iñesta, die Kastagnetten spielen und Tanzschritte des Flamenco zeigen wird. Da passt "Carmen" am Samstagabend wunderbar dazu.

Die Bizet-Oper hat Mirga Grazinyte-Tyla bereits im Theater dirigiert. Die jetzige halbszenische Fassung basiert auf der Heidelberger Produktion, aber doch ist einiges anders: Die Dialoge werden weggelassen, um den Abend zu straffen. "Sehr reizvoll ist, dass man mit dem Schlosshof eine eigene Räumlichkeit hat und die Bühnenmusiken delikat umsetzen kann, wenn die Musik mal aus der Ferne erklingen soll (wie in der Oper vorgesehen). Das gibt einen eigenen Reiz", freut sich die junge Dirigentin.

Oper im Allgemeinen ist Mirga Grazinyte-Tyla ganz besonders ans Herz gewachsen, da ihre musikalischen Anfänge vom Gesang kommen: "Es war immer Gesang um mich herum. Mein Vater ist Chorleiter, ich war immer mit dabei und habe später auch viel solistisch in seinen Chören gesungen."

Mit sinfonischem Repertoire beschäftigt sie sich immer mehr. Vor zwei Wochen dirigierte sie erstmals in Kopenhagen das Danish National Symphony Orchestra. Sie würde sich auch wünschen, mehr zeitgenössische Musik zu machen: "Das ist solch ein wichtiger Teil von dem, was wir sind, das sollte man so intensiv wie möglich ausschöpfen", sagt Mirga Grazinyte-Tyla, die mit ihrem Dirigat der Kammeroper "Frida" vor zwei Jahren großen Erfolg feierte.

Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" war ihre erste eigene Einstudierung, und an Mozart-Opern würde sie sich auch für die Zukunft mehr wünschen.

Ab Herbst geht sie als 1. Kapellmeisterin ans Theater Bern und wird dort drei Produktionen einstudieren und dirigieren: "La Traviata", "Das schlaue Füchslein" und "Zero", die Heidelberger Tanzproduktion von Nanine Lining mit Tänzern aus der Schweiz. "Da freue ich mich sehr darauf." Dass sie Gidon Kremer kennenlernte, war für die baltische Musikerin fast naheliegend. Das hatte mit dem Salzburger Wettbewerbspreis zu tun, außerdem kannte sie Musiker der Kremerata Baltica. Kremer lud sie für 2014 ein, eine große Tournee mit seinem Kammerorchester durch Deutschland, die Schweiz und Österreich zu unternehmen. In einem Konzert an der Komischen Oper Berlin war kürzlich der vorgesehene Dirigent ausgefallen, und Gidon Kremer, Solist des Abends, bat sie einzuspringen, um sie musikalisch kennenzulernen.

Geradezu spektakulär war ihr Einspringen im Januar beim Los Angeles Philharmonic Orchestra, wo Mirga Grazinyte-Tyla an einem Stipendiatenprogramm für junge Dirigenten teilnahm. Ihre kurzfristige Übernahme wurde mit enthusiastischen Ovationen des Orchesters und des Publikums belohnt. "Das ist immer sehr herausfordernd und hat sportlichen Charakter, gemeinsam etwas einzustudieren. Man kann daran wachsen", sagt die Dirigentin, die in Graz, Bologna, Leipzig und Zürich studierte. "Man entwickelt sich selber, man sucht und experimentiert."

"Es ist eine große Freude und schöne Erfahrung, eine feste Stelle zu haben, mit einem Orchester länger zu arbeiten und daneben Gastengagements wahrzunehmen: Letzteres dauert immer nur ein paar Tage, aber es gibt einem viele neue Impulse und frische Energie. Das ist sehr wertvoll", sagt die sympathische Musikerin, die bei allem Erfolg, den sie in letzter Zeit hatte, immer am Boden bleibt. Zu den gewonnenen Preisen meint sie: "Ich will das nicht überbewerten, denn von solch äußeren Dingen hängen die inneren Werte nicht ab."

Info:

Samstag, 6. Juli, 20.30 Uhr: Georges Bizets Carmen

Sonntag, 7. Juli, 20.30 Uhr: Spanische Nächte.

Beide Konzerte finden im Heidelberger Schlosshof statt.