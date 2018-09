Von Heribert Vogt

"Die Universität Heidelberg steht im 629. Jahr seit ihrer Gründung sehr gut da, ,es brummt'", resümierte Rektor Bernhard Eitel am Ende seiner Ansprache bei der Jahresfeier der Ruperto Carola exakt 628 Jahre nach ihrer Eröffnung am 18. Oktober 1386. Als Eckdaten verwies er auf aktuell knapp 32.000 Studierende, 7000 Doktoranden, 17 Sonderforschungsbereiche sowie fast 500 Professoren. Und Eitel stellte in der Alten Aula fest: "Wir können mit Recht zuversichtlich in die Zukunft blicken." Dennoch - oder gerade deshalb - stand die gesamte Jahresfeier im Zeichen des offenbar doch sehr vielschichtigen Spannungsfeldes von Geist und Geld.

Denn schon der Rektor griff in seiner Rede das Thema des nachfolgenden Wissenschaftsgesprächs auf: "Wie viel privates Engagement braucht die Universität von morgen?" Er nannte hier zunächst das bereits vorhandene institutionelle private Engagement an der Universität. Dieses liegt zum Beispiel vor beim Transfer von lebenswissenschaftlichen Erkenntnissen in die Klinische Medizin. Die Ruperto Carola unterstützt solche Bereiche durch eine Reihe von Industry-on-Campus-Projekten, an denen private Institutionen wie etwa die BASF als Partner beteiligt sind.

Eitel verwies darauf, dass die Studierendenzahlen seit 2007 um rund 5000 gestiegen und die Drittmittelausgaben bis 2013 von 138 auf 234 Millionen Euro angewachsen sind. Dieser um fast 100 Millionen Euro erhöhte Forschungswert braucht mehr Platz. Die stagnierende Grundfinanzierung bedeutet hier faktisch einen Rückgang der Mittel. Und wichtige Baumaßnahmen konnten nur mit Mitteln von Förderern umgesetzt werden. Als Beispiele führte der Rektor die Renovierung der Neuen Universität sowie die Neubauprojekte Mathematicon und Marsilius-Arkaden im Neuenheimer Feld an.

Und für "privates Engagement in Köpfe" hob er exemplarisch den Manfred Lautenschläger Forschungspreis hervor, der alle zwei Jahre mit 250.000 Euro Freiräume für Heidelberger Topwissenschaftler schafft. Schließlich sieht Eitel die deutschen Spitzenplatzierungen der Ruperto Carola im Shanghai wie im QS Ranking der internationalen Hoch-schulen als Ansporn, "zu den besten Universität der Welt zu gehören" - und dafür will er auch mehr frei verfügbares Geld sammeln.

In dem von der FAZ-Redakteurin Hei-ke Schmoll moderierten Wissenschaftsgespräch unterstrich dann Christiane von Stutterheim vom Heidelberger Institut für Deutsch als Fremdsprachenphilologie, dass auch die Geisteswissenschaften auf vielfache Weise von privater Förderung profitieren. So konnte ihr Institut "ganz erhebliche Mittel" einwerben, darunter auch eine Stiftungsprofessur. Wenig aufwendig können hier praxisbezogene Projekte in Bildung und Schule gefördert werden. Der Wissenschaftlerin zufolge gab es keinerlei Gefahr der Einflussnahme, vielmehr "eine ganz große Freiheit".

Dann äußerte sich Manfred Lautenschläger, Heidelberger Mäzen und Ehrensenator der Ruperto Carola, zu seiner Förderpraxis. Er fällt nach persönlichen Gesprächen mit den Antragstellern eine Entscheidung. Bei positivem Ausgang erfolgt die Förderung dann "ohne jede Bedingung", denn "Wissenschaft muss frei sein". Zudem trat Lautenschläger bei der Fördervergabe für mehr Transparenz ein, damit sie unverdächtig bleibt. Auch müssen die Vereinbarungen "auf Augenhöhe" getroffen werden.

Und der amerikanische Philosoph Robert E. Norton, Vizepräsident der privaten University of Notre Dame in Indiana (USA), steuerte die Perspektive der milliarden-schweren US-Universitäten bei, die von der Harvard University mit einem Stiftungsvermögen von rund 32 Milliarden Dollar angeführt werden. Wichtig ist demnach, dass bei allem privaten Engagement stets die Freiheit von Forschung und Lehre erhalten bleibt. Aber: "Qualität ist nicht umsonst zu haben". Für Universitäten ist es daher elementar, ein Ethos zu schaffen, mit dem sich die Studierenden und Ehemaligen dauerhaft identifizieren können, sodass sie ihre Hochschule als lebendige Gemeinschaft erfahren.

Auch bei den weiteren Programmpunkten der Jah-resfeier spielte privates Engagement eine wesentliche Rolle, so bei der Verleihung der drei jeweils mit 12.500 Euro dotierten Klaus-Georg und Sigrid Hengstberger-Preise. Sie gingen an Guido Grossmann und Sebastian Wolf (Biowissenschaften), Daniele Alessandrini, Gye-Seon Lee und Ana Peón-Nieto (Mathematik) sowie an ein interdisziplinäres Team mit Peter Dürsch (Wirtschaftswissenschaften), Daniel Holt (Psychologie) und Christian Kirches (Ma-thematik).

Abschließend erhielt der amerikanische Unternehmer Henry G. Jarecki die Würde eines Ehrensenators "in Anerkennung seiner großen Verbundenheit mit der Ruperto Carola und seines nachhaltigen Engagements für den Wissenschaftsstandort Heidelberg". Gewürdigt wurden damit zugleich seine Verdienste als langjähriger Förderer der Alumni-Vereinigung in den Vereinigten Staaten. Außerdem hat sich Jarecki mit Zuwendungen für verschiedene medizinische Forschungsprojekte und die Anatomische Sammlung eingesetzt. Seit dem Jahr 2013 ist er Mitglied des Advisory Council der Heidelberg University Association in New York.