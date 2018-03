Von Ingeborg Salomon

"Es tut mir leid" und "Ich bin schuld" sind die Sätze, die der Zuschauer in dem Theaterstück "Deals" von Jan Friedrichs am häufigsten hört. Gefühlt mindestens 100 Mal in 70 Minuten, knapp gefolgt von "Scheiße". Was dem Schauspiel, das beim Heidelberger Stückemarkt für den Jugendstückepreis nominiert ist, sprachlich nicht besonders guttut. Doch die Thematik - eine kaputte Familiengeschichte - trifft offenbar genau die Erfahrungswelt junger Menschen, denn die Achtklässler verschiedener Schulen amüsierten sich prächtig.

Auf der Bühne - und teilweise zwischen den Zuschauern - wird durchgespielt, wie aus einer "normalen" eine zerstörte Familie wird. Ausgelöst durch den gescheiterten Selbstmordversuch des 12-jährigen Benni, brechen bei den übrigen Familienmitgliedern versteckte Aggressionen durch die dünne Schicht des sonst recht verlogen gelebten Alltags. Vater Simon schläft lieber mit Männern als mit seiner längst von ihm geschiedenen Ex Ellen. Die wiederum besorgt sich ihren Stoff von Gregor, dem schluffigen Lover ihrer 15-jährigen Tochter Isabella, mit dem sie gerne gemeinsam kifft und auch ein bisschen herumknutscht.

Heftig zur Sache geht es hingegen verbal, die Familienmitglieder schenken sich nichts, und da das Familienkarma so mies ist, ist sogar Hund Rudi schon ausgerissen. Als Isabella Gregor erklärt, dass sie schwanger ist, zeigt sich dieser wenig erfreut, und sie wirft ihn hinaus. Doch Gregor ist immer für eine Überraschung gut und besucht Benni im Krankenhaus. Zum Schluss ist alles verändert, aber nichts gut, doch immerhin: Rudi ist wieder da. Regisseurin Hanna Müller hat "Deals" mit Tempo inszeniert, die von Anna Sörensen eingerichtete Bühne ist zurückhaltend gestaltet und lässt den Schauspielern viele Möglichkeiten; für Knalleffekte sorgen eingeblendete Schlagworte. Ein Jugendstück, das die Zuschauer als "voll krass" und "irgendwie cool" - so mehrere O-Töne - beurteilten.

Info: Für den Jugendstückepreis sind auch die Stücke "Zwischeneinander" des Jungen Deutschen Theaters Berlin und "Es bringen" des Düsseldorfer Schauspielhauses nominiert.