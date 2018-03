Von Franz Schneider

Schön, wenn der eine dem anderen noch zuhören kann. So lauschte bei den 22. Literaturtagen der Schweizer Lukas Bärfuss dem Südfranzosen Jean-Claude Carrière, ein Dramatiker einem Drehbuchautor. Nicht so schwierig, weil beide auch wichtige Prosa verfasst haben.

Jean-Claude Carrière gilt als über 30 Jahre jüngeres Alter Ego Luis Buñuels. Er schrieb die Drehbücher seiner letzten sieben Filme, arbeitete darüber hinaus für weitere berühmte Regisseure, erwähnt sei hier nur Volker Schlöndorff. Aber der Nachmittag im Zelt zeigte auch den Schriftsteller Carrière. Ein Mann, im Herzen immer noch ein kleiner Bauer, der um zu schreiben mit dem Film begann. Jacques Tati bat ihn zu sich, er solle Romane zu seinen Filmen verfassen. Doch zunächst wurde er von ihm gefragt, was er denn über Film wisse, das heißt, wie Filme gemacht werden.

Die Antwort gab Carrière dem Publikum als vitaler älterer Herr in klarem Französisch, höchst munter übertragen von Stefan Egghart. Man nahm im Zelt an einem Filmseminar teil, immer wieder unterbrochen durch Anekdoten aus der Zusammenarbeit mit dem Meister des filmischen Surrealismus.

Zudem gelang es Carrière, sich thematisch von Buñuel zu lösen und einem anderen Großmeister zuzuwenden, dem noch lebenden Peter Brook, mit dem er sich unlängst wieder getroffen hat. Zwei alte Freunde, die sich noch immer etwas zu sagen wissen. Carrière half Brook enorm dabei, in langjähriger Arbeit das riesig umfangreiche altindische Epos Mahabharata auf die Bühne zu bringen und Film werden zu lassen.

"Der diskrete Charme der Bourgeoisie" heißt einer der bekanntesten Filme aus der Kooperation von Buñuel/Carrière. Man könnte frech vom diskreten Charme der Schweizer sprechen, wenn man danach bei den Literaturtagen als Finale Lukas Bärfuss erlebt hat. Der Autor von Theaterstücken wie "Der Bus" und Romanen wie "Koala" versteht sich zwar nicht als genuin Schweizer Autor, da er eine solche Literatur nicht erkennen könne, ist aber sehr wohl ein engagierter Schriftsteller, der seiner Heimat die Leviten liest.

Doch er differenziert mehr als man glaubt. So geißelt er zwar die zunehmende Gleichschaltung Schweizer Medien, kann sich aber mit dem neuen Gotthard-Basistunnel anfreunden, nicht jedoch mit diesbezüglicher nationalistischer Propaganda. Die zusätzlich mit kraftvollem Schweizer Idiom vorgetragenen Texte beschreiben Qualen aufsässiger Jugend sowie einen Malinois. So heißt eine Hunderasse, von der ein Exemplar in einem düster mäandernden Text auftaucht, der vom Selbstmordversuch einer heruntergekommenen Existenz handelt. Ein furioses Beispiel Bärfuss’scher Erzählkunst voller Satzmelodie und konsequenter Stilistik.

Darum geriet der Auftritt der beiden vermeintlich so verschiedenen Schriftsteller-Persönlichkeiten zum finalen Höhepunkt der 22. Literaturtage. Was beiden bleibt, ist nur noch die Arbeit danach. "Hagard" heißt der neue mit Spannung erwartete Roman von Lukas Bärfuss. Er wird demnächst bei Wallstein erscheinen. Jean-Claude Carrière verriet, dass er nächste Woche den Regisseur Paul Verhoeven ("Basic Instinct") treffen wird. Alles gueti und bonne chance!