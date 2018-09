Von Rainer Köhl

Zum dritten Male gastierte Schaghajegh Nosrati bei der Heidelberger Klavierwoche, nun eröffnete die persisch-stämmige Künstlerin auf Einladung des Deutsch-Amerikanischen Instituts (DAI) diese Veranstaltungsreihe im gut besuchten DAI. Die ersten elf Kontrapunkte aus Bachs "Die Kunst der Fuge" musizierte sie im ersten Teil. Zu Beginn war ihr Ton und Anschlag noch etwas spröde und rustikal, dauerte es etwas, bis sie hineinfand in diese Welt der Klänge, die oft als tönende Mathematik bezeichnet wird.

Die junge Pianistin aber machte große Musik daraus, vor allem durch die Kraft des Rhythmus. Ausgesprochen schwungvoll und tänzerisch agil formulierte sie die Verläufe. Die rhythmische Pointierung dieser Musik ist naheliegend, wenn man die Klavierfassung spielt. Dabei belebte die Pianistin eine reiche Ornamentik mit kräftigen Trillern und feinen Verzierungen, welche den tänzerischen Elan aufs Prachtvollste schürten.

Schön verinnerlichte Lyrik entwickelte Schaghajegh Nosrati in den ruhigen Kontrapunkten, spannte weite Bögen großer Gesanglichkeit. Nach und nach drang sie dabei tiefer in das Geheimnis dieser Klänge ein. Jeder der Fugen gab sie eigenen Charakter, öffnete wunderbare Nuancen: versonnen, dann wieder übermütig und kapriziös, prall und saftig, den Charakter barocker Tanzsätze aktivierend. Dabei ließ sie die Einzelstimmen schönste Eigenständigkeit erlangen, ließ die Linien singen, tanzen, jubilieren, großes Leben gewinnen. Zunehmend führte die Pianistin in einen Sog hinein, einen Sog an Geheimnissen, Schönheiten und prallem Leben.

Der 100. Todestag von Alexander Skrjabin jährt sich dieses Jahr im April, ein Komponist, den Schaghajegh Nosrati gleichfalls besonders liebt. Werke aus allen seinen Schaffenszeiten spielte sie nun: glasklar im Anschlag, eröffnete sie eine feine Poesie in den frühen Stücken, der Sonata-Fantasia und den fünf Préludes op.16, die noch deutlich unter dem Bann eines Chopin standen. Mit ausgesuchter Anschlagskunst brachte sie schönste Beseeltheit und Ausgeglichenheit ins Spiel. Reiches Gefühlsleben eröffnete die Pianistin mit geschmeidigem Rubatospiel und insistierenden Verdichtungen, bei schön abgetönten Valeurs. Die Pianistin hat eine superbe Technik, um auch die anspruchsvollen Schichtungen der reifen Werke klar und farbenreich zu gestalten und ihnen gleichfalls die nötige Energie zu geben - der neunten Sonate "Schwarze Messe" ebenso wie den Drei Stücken op.45.

Dem Flammenden gab sie starke Insistenz. Gärende untergründige Spannungen verlieh sie "Vers la flamme" und ließ die klanglichen Mysterien beste Wirkung erlangen.