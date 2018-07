Von Matthias Roth

Kühl war der Begrüßungstrunk und lau der Sommerabend, von dem es hieß, es sei der letzte dieses Jahres. Und Punkt 0 Uhr ging es los, das aktuelle Projekt der HebelHalle in Heidelberg mit dem Titel "720 Stunden", das den ganzen September über ein offenes Haus präsentiert mit etlichen, aber nicht durchgängig aneinandergereihten Aktivitäten.

Es begann in Bernhard Fausers Erinnerungs-Installation an das Alte Hallenbad mit einem "Bad ohne Meister": Drei Originalwannen wurden mit - offenbar recht heißem - Wasser gefüllt, und zwei Damen und ein Herr (Jai Gonzales, Kate Antrobus und Jens Rößler) nahmen darin Platz, züchtig badebekleidet und umweht von Fichtennadelduft.

Man fragte sich, was das - außer in seiner Spießigkeit - zu bedeuten habe: Baden um Mitternacht, während die Welt aus den Fugen gerät? Kuriose Fotomotive ergaben sich daraus, die als Botschaft den intimen Luxus im vom Verfall gezeichneten Interieur transportieren. Dieser Luxus steht nun jedem offen und wird mehrfach wiederholt in diesem Monat - auch zur bequemeren Tageszeit.

Inga Bachmann trug sodann einen eigenen Text über das "Nichts ohne dich" und zusammen mit Gitarrist Lalo Martinez zwei Songs über Ähnliches vor. Sie jongliert mit der Sprache und ihrer Lautlichkeit. Spontan verlas noch Catherine Guerin eine wortreiche Assoziation über die Abwesenheit von Etwas, dann waren auch schon 30 Minuten um und das Publikum wurde in die Nacht entlassen.

Man erinnerte sich unterdessen an die Folge 12 der sechsten Staffel (2003) von "Sex and the City". Charlotte nimmt ihre Freundin Carrie mit in eine Galerie in Chelsea, wo eine Künstlerin 16 Tage lang jeweils 24 Stunden auf einer kleinen Bühne sitzt.

Carrie lernt hier den charismatischen Künstler Petrovsky kennen (den der aus Riga stammende US-amerikanische Tänzerstar Mikhail Baryshnikov spielt!), und dieser überredet die skeptische Serienheldin dazu, nachts um 3 Uhr wiederzukommen, um zu überprüfen, ob die Künstlerin immer noch dasitzt. Und tatsächlich - da sitzt sie, mit sich allein im leeren Raum. Im Rahmen einer US-TV-Soap wurde man so inspiriert, über die Zeit an sich nachzudenken.

Solche Momente des Staunens fehlten nun in Heidelberg noch. Ganze 721 (!) Stunden lang saß übrigens die Künstlerin Marina Abramovic tatsächlich im New Yorker Museum of Modern Art (2010): Saß und schwieg und wünschte sich eine Verlangsamung der Zeit durch die Kunst. "The Artist Is Present" hieß ihre Zeit des Schweigens, ein Event, über das die ganze Welt berichtete.

So weit ist man in Heidelberg auch noch nicht: Aber man darf gespannt sein, wohin sich das 720-Stunden-Ereignis entwickelt. "Eintritt kostet den Verstand", heißt es in Hermann Hesses "Steppenwolf", hier ist es nur die Zeit, die es kostet, dabei zu sein. Und jeder kann mitmachen. Wenn letztlich aber nicht nur ein Jahrmarkt künstlerischer Eitelkeiten dabei herauskommen soll, braucht es noch mehr als nur den Spaßfaktor.

Info: "720 Stunden" in der HebelHalle Heidelberg. Täglich bis 30. September. Eintritt frei. Terminplan im Internet: www.720stunden.de/kalender