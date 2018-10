Von Roland Mischke

In Heidelberg gelang ihm 1969 der große Coup. Klaus Staeck hatte Christo dafür gewonnen, das Amerika-Haus mit weißen Gitterfolienbahnen zu verhüllen. Staeck hatte mit der Feuerwehr verhandelt, mit der BASF, die "schwer entflammbares Material" zur Verfügung stellte, aber auf dem Dach des heutigen DAI knickte der US-Bürger bulgarischer Herkunft ein. "Ein Schieferdach ohne Latten, völlig zertreten, sehr gefährlich", so Staeck. "Christo hatte keine Ahnung, was zu tun war, stieg herunter und verpackte nur die Büsche vorm Haus. Im Studentenwohnheim fanden wir einen Bergsteiger, der die raufgehievten Folien befestigte und runterließ. Vier Tage lang ging es. Die Stadt hat sich darüber verändert, aber ich war danach wegen diverser Zahlungen pleite!"

R. M. Die "Intermedia 69" fand 1969 in Heidelberg statt, sie war eine Reaktion auf die von der Stadt geplante Jubiläumsausstellung "Plastik der Gegenwart" des Kunstvereins. Neben Klaus Staeck waren Friedrich Gerling und Jochen Goetze die Organisatoren von "environment - film - aktionen - happening - exp. Musik - information". Staecks Statement: "Nicht flüchten in die Zentren, sondern Terrainerweiterung außerhalb der Metropolen war unser Arbeitsansatz. Ausschwärmen, Rück᠆kopplung, Stützpunkte ausbauen, nicht einigeln, aufeinanderhocken. Es ging nicht um den Ausbau des Elfenbeinturms, sondern um seine Sprengung." Neue Veranstaltungsformen wurden erprobt, Tabugrenzen überschritten, die Künstler gingen auf die Straße, mischten sich unter die Menschen. Höhepunkt war die Verhüllung des Amerika-Hauses. Ursprünglich hatte Staeck sogar mit den Behörden über die Verhüllung des Schlosses verhandelt. Es war der Durchbruch zur Massenkultur.

Als 2006 gewählter Präsident der Akademie der Künste in Berlin ist Klaus Staeck, 77, ein seriöser Herr. Aber gern lässt er das Funktionärsdasein hinter sich und erzählt aus seinem bewegten Leben. Als bedeutendster deutscher Plakatkünstler hat er rund 380 Plakate gestaltet, musste deshalb 41 Prozesse überstehen, häufte bis zu 250.000 Mark Schulden an. Aber der "exaltierte Stoiker", wie ihn der Kunsthistoriker Horst Bredekamp, der zur Eröffnung der Ausstellung eine Rede hielt, nannte, ging stets als Sieger hervor. Diese Gesinnung prägt ihn immer noch. "Die Ausstellung soll ein Signal des Aufbruchs sein aus einer Zeit, die nicht zu Ende ist", erklärte er.

Klaus Staeck wurde in Sachsen geboren, in Bitterfeld besuchte er die Schule und wurde ungerecht behandelt. Nach dem Abitur flüchtete er 1956 in den Westen, ging nach Heidelberg, studierte Jura und wollte Künstler werden. Die 1960er Jahre waren seine große Zeit, er war vernetzt mit anderen Künstlern von Beuys bis Wolf Vostell, verlegt deren Arbeiten in seiner Edition Staeck bis heute - vor allem Pop Art, Konzeptkunst, Informel und Minimal Art - und zeigt sie nun in der Berliner Akademie der Künste. Zu sehen sind 40 Objekte von Joseph Beuys, weitere von Christo, Rebecca Horn, Yoko Ono, Sigmar Polke, Neo Rauch, Gerhard Richter und anderen. Insgesamt sind mehr als 150 Künstler vertreten, mit denen Staeck in Kontakt stand, viele der Arbeiten seien von "geradezu anspringender Aktualität", so Bredekamp.

Hermann Parzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sagt, Staeck sei "ein durch und durch politischer Mensch, Idealist, Mahner, Störer". Seine Plakatkunst sei "zeitlos und Teil unseres kollektiven Bildgedächtnisses. Damit hat Staeck Kunstgeschichte geschrieben." Ihm imponiere aber auch "seine Fähigkeit zur Selbstironie, sein sturer Pragmatismus und sein Kampf im öffentlichen Raum".

Neben den Plakaten waren es die Postkarten und die Vervielfältigung von Originalen, Multiples genannt, die Staeck bekannt machten. Unvergesslich ist, wie Staeck unter das Bild von Dürers verhärmter Mutter schrieb: "Würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten?" Für sein bestes Plakat hält er aber, typisch Staeck, die südländische Villa mit der Aufschrift "Deutsche Arbeiter! Die SPD will euch eure Villen im Tessin wegnehmen". Stets ging es darum, Kunst aus dem Getto der Bürgerlichkeit zu treiben und viele Menschen zu erreichen.

Über 600 Gäste waren zur Eröffnung von "Kunst für alle" gekommen, darunter viele Prominente. Staeck hatte auch einen Obdachlosen eingeladen, der den "straßenfeger" verkaufen durfte. Seine Meinung hat der Künstler nach dem Überfall auf die Pariser Redaktion von "Charlie Hebdo" noch einmal formuliert: "Ich bin nicht bereit, hinter die Aufklärung zurückzufallen. Meinungsfreiheit ist essentiell für die Demokratie."

Info: "Kunst für alle": Dependance der Akademie der Künste, Hanseatenweg, Berlin-Tiergarten. Bis 7. Juni.