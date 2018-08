Heidelberg. (dpa/lsw) Den Musikpreis des Festivals "Heidelberger Frühling" erhält in diesem Jahr die Journalistin Eleonore Büning. Mit der zum zweiten Mal vergebenen Auszeichnung werde die nachhaltige Vermittlung von klassischer Musik gewürdigt, teilten die Veranstalter am Freitag mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird bei einem Konzert am 5. April übergeben. Büning ist seit 1997 Musikredakteurin der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", sie schreibt außerdem unter anderem für die "taz", die "Weltwoche" und den "Rheinischen Merkur".