Von Simon Scherer

Bei Mozarts Melodien brilliert die Klarinette als Traumbesetzung, und das nicht nur in seinem A-Dur-Konzert. Für die Königin des vollendeten Klangideals arrangierte Andreas Tarkmann erlesene Raritäten von Sopran-Arien, die alle Facetten von Sabine Meyers Klangkultur in der Stadthalle glänzen ließen.

Warm in der Farbe, geschmeidig geführt und an jedes Stimmungsmoment sachte angeschmiegt beschloss der "Hold lachende Frühling" KV 580 das erste Heidelberger Frühlingswochenende. Mit präziser Tonansprache, hervorragend ausbalancierter Höhe und ohne jegliche Spur von Nebenluft verbreitete Meyer eine traumhaft liebliche Atmosphäre, ein weiterer Wesenszug neben dem sonst dominierenden Virtuosentum des Weltstars. In wehmütiger Sanglichkeit ließ eine geistliche Arie aus "Davidde penitente" KV 469 die Solistin immer wieder ins dramatische Szenario des Basler Kammerorchesters untertauchen, was bereits auf die Uraufführung des diesjährigen Auftragswerkes verwies.

Marko Nikodijevics "nestajanje/ raum mit klagelied" schuf in verhaltener Tiefe eine fast schon meditative Grundstimmung, die der Komponist persönlich vom PC aus mit mystisch anmutender Elektronik untermalte. Mit gewaltigen Sprüngen auf der Tonskala und verzerrten glissandi bewegte sich die Melodie lange in zwielichtiger Unentschlossenheit, bevor über serbischen Grablegungsgesängen von Trauerfrauen die Gemütslage in schrille Dringlichkeit kippte. Dass diese oft archaisch wirkende Aria einige Takte Mozart enthält, erfuhren die meisten wohl erst beim Gespräch mit Jörg Tröger.

Pure Harmonie verströmte Meyer wieder in Mozarts "Chi sá"-Arie mit ganz natürlich artikulierender Stimmführung und einer durch sämtliche Lagen hindurch ununterbrochenen Tonbindung. Mit einem Zauber an Klangpoesie in "Per quel paterno amplesso" verwöhnte sie in der Zugabe.

Die Eckpunkte des Abends bildeten zwei Mozart-Sinfonien: Zu Beginn seine erste, deren energische Aufstriche Dirigent Andreas Spering in kreisenden Bögen stets wieder zum Anfang hinleitete, bevor er das Andante anrührend vor sich hintreiben ließ. Zum Ende der Ohrwurm Nr. 40, wo Spering nach anschwellendem Stolz geheimnisvolle Momente aus der Tiefe schöpfte.

Differenziert im Einzelnen und geschlossen als Gesamtbild, überzeugten die Basler mit viel Eigencharakter.