Von Marie-Theres Justus

Nein! Angst haben muss man nicht, dass das Publikum für klassische Konzerte ausstirbt. Was es auf sich hat mit den ungewöhnlich vielen jungen Gesichtern in den Konzerten des "Heidelberger Frühlings", konnte man jetzt in der proppenvollen Festival Lounge in der Stadthalle erleben.

Die "Classic Scouts" hatten eingeladen, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. 22 Jugendliche durften im diesjährigen "Frühling" an diesem Programm teilnehmen: als Beobachter hinter den Kulissen, als Journalisten und Interviewer (ihre vielfältigen Texte sind als RNZ-Beilage erschienen), als Probenbesucher und natürlich als Konzertgänger. Jetzt zeigten einige von ihnen, was sie selbst musikalisch machen; und sie erzählten von ihren Erlebnissen beim "Frühling".

Enorm kurzweilig war die 90-minütige Mischung: das preisgekrönte Streichquartett mit Schubert und Schulhoff, eine formidable Klavierimprovisation über vom Publikum eingereichte Themen, ein humorig vorgetragenes Gedicht, ein Bernstein-Song oder eine Stepptanzeinlage zu Bach.

Bei aller Vielseitigkeit und Individualität war jedoch das Überzeugendste die offensichtliche Leidenschaft, mit der die Jugendlichen in diesem "Frühling" für die Welt der klassischen Musik brennen. Dass die jungen Menschen die Infizierung mit dem "Klassik-Virus" weitertragen, zeigte sich auch hier in der mit viel Jugendlichkeit durchsetzten begeisterten Zuhörerschaft.

Info: Im SWR-Fernsehen war eine kurze Reportage über die "Scouts" in der Sendung "Kunscht" zu sehen, die am Sonntag früh, 9 Uhr, wiederholt wird.