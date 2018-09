Von Matthias Roth

Als ihm der ehemalige Chef der Wiener Staatsoper, Ioan Holender, in breitem Wienerisch zuraunte: "Sie sind mein nächster Wotan!", lehnte er freundlich ab. "Lieber singe ich die Königin der Nacht!", erwiderte er auf das Angebot. Ähnlich war es mit Don Giovanni. "Ich kannte immer meine Grenzen", sagt Thomas Quasthoff im Gespräch mit "Frühlings"-Intendant Thorsten Schmidt, und er meint das nicht sängerisch. "Mit meiner Behinderung als Don Giovanni auf der Bühne, das muss nicht sein." Aber den Fernando in "Fidelio" oder Amfortas in "Parsifal", das habe er sehr gerne gemacht.

Der Weltklassesänger mit der Conterganbehinderung, der seine Karriere nach mehr als 38 Jahren 2012 beendete und der in diesem Jahr zum zweiten Mal - im Wechsel mit Brigitte Fassbaender - eine Meisterklasse bei der Lied-Akademie leitete, gab zum Abschluss im Stadtgarten bereitwillig Auskunft.

Den Rückzug habe er nie bereut, aber untätig war er seither auch nicht. Über 40 Vorstellungen gab er bisher in "Was ihr wollt" am Berliner Ensemble, dazwischen Lesungen und Kabarett, die Professur an der Hochschule "Hanns Eisler" in Berlin - und etwas mehr Zeit blieb für die Familie: Es sei gut, sich "ein bissl mehr zu privatisieren". Es sei das Profileben als Sänger körperlich für ihn auch anstrengender gewesen als für andere und nicht spurlos vorüber gegangen.

Befragt zur Zukunft des Liedes riet Quasthoff zu "Mischprogrammen": Anspruchsvolle Songs etwa von Cole Porter oder George Gershwin könnten jeden Liederabend interessanter machen. Er selbst werde diese beiden Komponisten auch in seinen Gesangswettbewerb "Das Lied" integrieren. Im übrigen finde er die Riten des klassischen Liederabends ungeheuer "old fashioned" und wünsche sich hier Sänger, die auf ihr Publikum zugehen und die vermitteln, dass das Privileg, auf der Bühne zu stehen, auch "unfassbaren Spaß" bereitet.

Nach Heidelberg würde er gerne wiederkommen. Großes Lob gab es für Thorsten Schmidt und sein Team, das die Künstler hinter der Bühne bestens betreue. Der "Frühling" und seine Lied-Akademie seien eine große Chance für die musikalische Kunst auch in kleiner Form.