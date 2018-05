Von Volker Oesterreich

Die grünen "Frühlings"-Fahnen flattern schon seit Tagen auf den Heidelberger Plätzen und Brücken, doch jetzt werden endlich die Instrumentenkoffer geöffnet und die Notenständer aufgestellt. Thorsten Schmidt leitet das Internationale Musikfestival zum 21. Mal, diesmal hat er das Motto "In der Fremde" gewählt. Bis zum 29. April werden insgesamt 128 Veranstaltungen geboten. 2016 kamen 44.000 Besucher. Diesmal dürfte die Zahl ähnlich hoch sein, vielleicht sogar höher.

Herr Schmidt, die BBC Philharmonic eröffnet heute Abend den "Heidelberger Frühling" und schlägt damit dem "Brexit" ein Schnippchen. Das Orchester beschwört mit dem Russen Tschaikowsky, dem Briten Britten und dem Deutschen Weber den einigenden Geist der europäischen Kultur. Ist das ein bewusstes politisches Statement?

Um es mit Brecht zu sagen: "Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren." Kulturinstitutionen agieren in der Mitte der Gesellschaft. Der Festivalzeitraum bietet die Chance zum Austausch der Meinungen. Er bietet die Möglichkeit für Perspektivwechsel. Er kann auf etwas hinweisen. Wir sollten die Chance nutzen, Programme so zu gestalten, dass sie auch etwas anstoßen können. Das ist meines Erachtens eine der wichtigsten Aufgaben eines Festivals. Allerdings muss ich Sie enttäuschen: Das Programm stand schon vor dem "Brexit". Aber ich schließe mich aus tiefer Überzeugung Ihrer Interpretation an. Es gilt, mit größter Leidenschaft für Europa zu kämpfen.

Einer Ihrer Hauptsponsoren, HeidelbergCement, ist in die Kritik geraten, weil er nicht ausgeschlossen hat, sich am Mauerbau an der mexikanischen Grenze zu beteiligen. Wie verträgt sich das mit den Werten, für die das Festival steht: Freiheit und Toleranz?

Der "Heidelberger Frühling" nimmt seit zwei Jahrzehnten mit seinen jährlichen Leitgedanken politische Haltungen ein. Denken Sie nur an Festivalthemen wie "Ach Europa", "Das eigene und das Fremde" oder "Freiheit wagen". Über all diese Jahre und mehrere Vorstandvorsitzende hinweg hat uns HeidelbergCement als Gründungspartner dabei maßgeblich gefördert. Ich kenne HeidelbergCement als international aufgestelltes Unternehmen, in dem seit vielen Jahren die Themen Toleranz und Vielfalt gelebt werden - allein in Heidelberg beschäftigt das Unternehmen Mitarbeiter aus über 40 Nationen.

In der Vergangenheit wurde vor dem Eröffnungskonzert auch schon einmal mit Flugblättern gegen das Unternehmen protestiert. Befürchten Sie das in diesem Jahr auch?

Wir haben gerade über Freiheit gesprochen - und eine besondere Form ist die Meinungsfreiheit. Dazu gehört auch, Flugblätter verteilen zu dürfen. Wenn wir in die Türkei schauen, sollten wir sehr dankbar sein, dass bei uns niemand Angst haben muss, seine Meinung öffentlich zu äußern. Ich reagiere nur empfindlich, wenn unser Logo als Absender auf dem Flugblatt steht. Aber Meinungspluralität ist ein hohes Gut. Es gilt sich auseinanderzusetzen, zu sprechen und sich auszutauschen und nicht andere vorab zu verurteilen.

Es ist unbestritten, dass ein Festival wie der "Heidelberger Frühling" mit seiner internationalen Reputation auf die Unterstützung von Sponsoren angewiesen ist. Stimmt die Kalkulation noch: ein Drittel von der öffentlichen Hand, ein Drittel Eigeneinnahmen, ein Drittel von Sponsoren?

Nicht mehr ganz. Wir finanzieren fast drei Viertel des Budgets über Sponsoring, Mäzene und Einnahmen aus Kartenverkauf. Für ein Festival, das sich der Nachwuchsförderung widmet, eine Akademie unterhält, auch Neue Musik programmiert und Eigenproduktionen entwickelt, ist diese Finanzierungsstruktur ehrgeizig. Normalerweise ist es umgekehrt: 75 bis 90 Prozent sind öffentlich finanziert, und für Sonderprojekte werden dann noch Sponsoren gesucht. Trotzdem haben wir es mit dieser Struktur vermocht, den "Heidelberger Frühling" zu einem der führenden Konzertfestivals in Europa zu machen. Wir werden zur Zukunftssicherung des Erreichten allerdings über die Finanzierung sprechen müssen. Das Land muss zum Beispiel stärker in die Verantwortung genommen werden, schließlich ist der "Frühling" das größte Musikfestival Baden-Württembergs. Darüber hinaus müssen wir weiter Mäzene und Unternehmen von unserer Arbeit überzeugen.

Es hat sich längst eine Frühlings-Familie gebildet mit lauter "Wiederholungstätern" wie Martin Grubinger, Annette Dasch, Igor Levit oder Thomas Hampson. Ist genau das Ihr Ziel: Herbergsvater auf Zeit für eine große, internationale Künstlerfamilie zu sein?

Sie haben Jörg Widmann vergessen. Ich setze sehr bewusst auf Bindungen und eine Langfristperspektive. Vertrauensvolle Programme, die nicht überall laufen, können wir nur mit Künstlern entwickeln, zu denen eine enge Bindung besteht. Thomas Hampson zum Beispiel gönnt diese Form der Bindung nur Heidelberg. Außerdem gehört es zu unserer Arbeit, Künstlerinnen und Künstler zu entwickeln. Martin Grubinger war noch keine zwanzig, als er sein erstes Konzert beim "Frühling" in der Alten Pädagogischen Hochschule gab. Auch Annette Daschs erster Liederabend bei uns war vor dem Karrierekick, ja, und Igor Levit gehört, nachdem ich ihn bei seinem Examen gehört habe, fest zu Familie. Insofern freue ich mich, Herbergsvater zu sein. Ein lustiges Bild ...

Jugendkonzerte, Composer Slam oder "Junger Frühling" - diese kulturelle Basisarbeit rückt immer stärker in den Vordergrund. Haben Sie damit neue Publikumsschichten gewonnen?

Unsere "Familienfrühling"-Konzerte jeden Sonntag haben in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch erfahren, und auch der Composer Slam in der Reihe "Off-Spring" ist äußerst beliebt. Wenn ich mir das Publikum ansehe, zum Beispiel bei den MLP Late Night Lounges oder den After-Work-Konzerten, habe ich schon das Gefühl, dass darunter auch viele neue Gesichter sind. Was mich daran besonders freut: Selbst wenn die Formate einen ungezwungenen Rahmen schaffen, bei der Qualität der Inhalte machen wir keine Abstriche. Und trotzdem - oder vielleicht gerade deswegen - kommen die Konzerte so gut an.

Seit der Gründung des "Frühlings" sind etliche neue Festivals in unserer Region entstanden. Liegt das am Konsumverhalten? Oder anders gefragt: Sind für die Besucher zeitlich befristete "Events" wichtiger als die kontinuierliche Kulturarbeit von Institutionen?

Festivals sind ein Fest der Begegnung. Sie schaffen Distanz zum Alltag. Ich treffe mehrfach in kurzen Zeitabständen Menschen, mit denen ich über das, was ich gehört und erlebt habe, sprechen kann. Wir alle klagen über zu volle Terminkalender, deshalb ist der Besuch eines Festivals ein Ereignis, das geplant werden muss. Ich glaube, hinter dem Erfolg von Festivals - zumindest des "Heidelberger Frühlings" - steht also nicht so sehr die Lust an eventhafter Zerstreuung, sondern der Wunsch vieler Menschen nach Konzentration und Entschleunigung in unserer schnelllebigen Welt.

Hamburg jubelt über die Elbphilharmonie, in Berlin hat der Stararchitekt Frank Gehry gerade einen kleinen, feinen Kammermusiksaal für Daniel Barenboim gebaut, und in München überlegt man, den Gasteig aufzumöbeln. Heidelberg hinkt hinterher - oder?

Absolut! Ich werde nicht müde, darauf aufmerksam zu machen, dass Heidelberg dringend eine bessere Infrastruktur für Konzertveranstaltungen verdient hat!

Seit Langem wird in Heidelberg die Debatte geführt, dass die Stadthalle zwar ein atmosphärisch schöner, für große Konzerte aber schlecht geeigneter Ort sei. Kann im Zuge eines Kongresshallen-Neubaus in der Bahnstadt auch ein neuer Konzertsaal entstehen?

Im Entscheidungsprozess für das Konferenzzentrum wurde der Kultur ein besonderer Stellenwert für die Nachnutzung der Stadthalle beigemessen. Konzerte werden hier sicher eine wichtige Rolle spielen. Im Koordinationsbeirat habe ich sehr für eine Konzertnutzung des Konferenzzentrums geworben, doch damit habe ich mich nicht durchsetzen können. Konzentrieren wir uns also alle gemeinsam auf die Stadthalle. Das Haus könnte in seiner Größe und mit einer verbesserten Ausgangssituation meines Erachtens national als Konzertsaal durchaus konkurrenzfähig sein. Gleichzeitig muss die Stadthalle aber weiterhin der Festsaal für alle Bürger bleiben.

Hätte es nicht einen besonderen Charme, Mitte oder Ende Mai ein Open-Air-Programm als krönenden Abschluss des "Frühlings" auf der Thingstätte anzubieten? Mit günstigen Karten, mit Happening-Charakter wie bei den Berliner Philharmonikern in der Waldbühne und meinetwegen auch mit Freikarten für die Anwohner?

Da wir damit in direkte zeitliche Konkurrenz zu den Schwetzinger Festspielen treten würden, wäre das nicht sehr kollegial. Dafür bin ich nicht zu haben.