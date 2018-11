Von Simon Scherer

Heidelberg. Etwas Wagnis ist schon dabei, Brahms’ Klavierquartett auseinanderzunehmen und zwischen den vier Sätzen Lieder von Mahler und Wagner zu platzieren. Mit solcher Umgarnung würde sich besser in einem Atemzug vom zentralen Thema dieser Werke erzählen lassen, so Annette Dasch. Es ist die unerfüllte Liebe, in deren Konflikt Brahms damals op. 60 in c-Moll schrieb. Und es reicht tatsächlich ein Eröffnungsakkord im Klavier, mit dem eigentlich schon alles gesagt ist. Das weltberühmte Fauré-Quartett bietet dazu noch fiebriges Klagen eines Streicher-Trios mit einer Klangqualität, die schlicht einzigartig ist, einer Präsenz und Schlagkraft, die ihresgleichen sucht.

Das Trio agiert hier wirklich als ein Solist, separiert sind die Mitglieder im Tutti nur schwer zu unterscheiden. Solist Nr. 2 ist das Klavier, das sich durchaus mal subtile Abweichungen vom Streicherapparat erlaubt: Suggerieren seine im silbrigen Licht dämmernden Tongebilde etwa ein hindurchschimmerndes Aufhellen, insistiert die Geige bis ins jammervollste Pianissimo weiter auf ihrem Herzschmerz.

Als nun Daschs bezaubernder Sopran "mit Lust durch einen grünen Wald ging" (Mahler), rieselte ein Decrescendo ebenso feinnervig über ihre Lippen wie der Bogen über die Saiten. Ein Traum! Ähnlich wurde bei den "schönen Trompeten" die Musik in zartsinnigster Sensibilität wahrlich mit Samthandschuhen angefasst, wo wieder der Flügel als drastischer Impulsgeber mit zerstörerischer Absurdität herausriss. Brahms’ Scherzo bewies sodann: das Experiment ist geglückt. Musikalisch-thematisch war kein nennenswerter Bruch zu erkennen, als hier von antreibenden Tasten massiv Spannung geschürt wurde, die in eine Orgie hoffnungslos-desorientierter Gefühle mündete.

Im Andante faszinierten sangliche Cello-Phrasen in einer bewundernswert souverän geführten Bogenhand. Verzweifelte Haltlosigkeit symbolisierten Daschs gellende Aufschreie in Mahlers "Erinnerung", die mit zielsicherer Stringenz in der Klangbündelung noch anklagender ausfielen. Einen kurzen Moment unbeschwerter Zuwendung erfuhr das Publikum im "Rheinlegendchen": "Bald gras ich am Neckar" - von der Stadthalle ja nur einen Katzensprung entfernt.

Clara Schumann bei Brahms, Johanna Richter bei Mahler, für Wagner war es Mathilde Wesendonck. Seine gleichnamigen Lieder fügten sich von ihrem Wesen allerdings nicht ganz so harmonisch ein wie die Programmkombination der ersten Hälfte.

Seelisch tief involviert wandte sich Dasch in "Stehe still" scheinbar Hilfe suchend an die Außenwelt, während "Im Treibhaus" das trist vor sich hin wandelnde Geschehen nur noch an dünnsten Fäden hing. Filigranste Detailarbeit in edler Klangkultur. Erst jetzt schloss das Finale von Brahms den vorläufigen Rahmen, indem es einen kaltblütigen Furor von härtester Schroffheit inszenierte. Unklar, warum trotzdem noch zwei Mahler-Lieder folgten. Mit zwei weiteren wurde sich für den tosenden Beifall bedankt ("Wer hat dies Liedlein erdacht?" und "Aus! Aus!").