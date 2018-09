Heidelberg. (MR) Maximilian Krummen und Sebastian Seitz sind zwei tolle Sänger mit ebenso dramatischen wie lyrischen Qualitäten. Aber mehr noch: Die beiden Baritone haben Ideen, Mut, und hinreißende Begleiter an Klavier (Jonathan Ware), Violine (Lisa Schumann) und Cello (Benedikt Klöckner). Außerdem kennen sie den jungen Komponisten Dominik Dieterle aus Mannheim, der Volkslieder gekonnt mit Witz und Geist bearbeitet.

Im ersten "lied.lab" des Heidelberger Frühlings am Montag im "Frauenbad" präsentierten die Sechs nun Liebeserklärungen "im Spannungsfeld zwischen Volkslied und Kunstlied" und wurden fündig bei Haydn, Beethoven, Brahms und Ives. Den Rest, die originalen Volksliedbeiträge, bearbeitete Dieterle ungemein stimmig, einfühlsam und intelligent für Singstimme(n) und Klaviertrio, so, wie es Beethoven vorgab.

Der Abend war deshalb so hinreißend, weil er Herz und Hirn gleichermaßen ansprach. Liebesfreud’ und Liebesleid durchzogen das Konzert im Wechsel, und dabei wurden durchaus Entdeckungen gemacht. Etwa die Heine-Vertonungen von Charles Ives, die man nur aus Schumanns "Dichterliebe" kennt. In "Ich grolle nicht" legt der amerikanische Komponist den Hauptakzent anders als Schumann auf die Zeile "Das weiß ich längst", was dem Ganzen eine Abgeklärtheit gibt, die über dem Unmut steht, den das Schumann’sche Klaviergerassel dem Text unterlegt.

Das erste Lied-Labor war ein großer Erfolg. Das interessierte Publikum begegnete sich fast familiär und ließ sich dann rasend begeistern. Zwei Zugaben gab es - und jede Menge Gesprächsstoff für den Nachhauseweg.