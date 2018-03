Von Ingeborg Salomon

Bei ihrer nächsten Uraufführung greift die Leiterin der Dance Company, Nanine Linning, tief in die philosophische Gedankenkiste: In "Khôra" will sie den menschlichen Körper als Spiegel der Seele auf die Bühne bringen; bei der Premiere am 12. November stehen Tänzer aus zwölf Nationen auf der großen Bühne im Marguerre-Saal. "Ich möchte Emotionen in geschmackliche Erlebnisse übersetzen, und alle fünf Sinne werden dabei eine Rolle spielen", so Nanine Linning gegenüber der Presse.

"Khôra" ist in der antiken griechischen Naturphilosophie ein Begriff, den Platon in seinem Dialog "Timaios" einführt, als er die Entstehung der Welt erklärt. Als Choreografin richtet Lining ihr Augenmerk auf die Körpersprache und forscht einer sinnlichen Realität jenseits von Verstand und Logik nach. Diese könne nur erlebt werden, sowohl von den Tänzern als auch von den Zuschauern.

Wieder dabei ist das Design-Multitalent Bart Hess, der bereits in Linings letzter Produktion, "Silver", eine bemerkenswerte Gratwanderung zwischen Schönheit und Groteske gezeigt hat und auch Materialien wie Schaum, Schleim und Flüssiglatex höchst dekorativ einzusetzen versteht. Wer sich davon überzeugen will: Am 21. Dezember wird "Silver" wieder aufgenommen.

Eine Hommage an den Maler Francis Bacon ist Linnings zweite Produktion mit dem bündigen Titel "Bacon". Dieses "kleine und intime Format", so die Tanztheater-Chefin, hat am 18. März im Zwinger1 Premiere. "Bacon" geht auf eine frühe Choreografie von Linning zurück, die bereits mehrfach mit Preisen bedacht wurde, darunter dem "Swan" für die beste niederländische Tanzproduktion.

Bacon ist einer der bedeutendsten gegenständlichen Maler des 20. Jahrhunderts. Sich seinen Bildern zu nähern, ist eine große Herausforderung für Linnings Company, denn Bacons Figuren sind sehr Körper bezogen, stark expressiv und mitunter auch aggressiv. "Ich fordere meine Tänzer auf, ihre eigenen Grenzen zu überschreiten", unterstreicht Linning. In Heidelberg wird "Bacon" völlig neu aufbereitet, nur die Musik sei noch die gleiche wie vor zehn Jahren, verrät Linning.