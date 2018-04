Von Klaus Roß

Opulent war das romantische Liedprogramm, das die Heidelberger Sopranistin Eva Lebherz-Valentin zusammen mit ihrer Tochter Esther Valentin (Mezzosopran) und ihrem Frauenchor-Ensemble "Les Voix Cécile" bei der Bachwoche in der Heiliggeistkirche präsentierte. Viel zu tun hatte der - insgesamt sehr zuverlässige - Klavierbegleiter Rolf Fritz, dessen klangliche Bemühungen freilich durch die hallige Kirchenakustik und den wetterbedingt verstimmten Flügel leider immer wieder konterkariert wurden. In den eingestreuten Bach-Arien, u.a. aus der h-Moll-Messe und dem Weihnachtsoratorium, mochte man die instrumentalen Einschränkungen angesichts der tadellosen Leistungen der zwei Solistinnen besonders bedauern.

Zu den Höhepunkten des Programms zählten wenig bekannte Duett-Juwelen von Mendelssohn und Schumann, in denen die beiden Valentins schönste künstlerische Harmonie demonstrierten. Mit Wolfs "In der Frühe", Schuberts "Wanderers Nachtlied", Schumanns "Mondnacht", Brahms' "Auf dem See" sowie den Fauré-Raritäten "Fleurs jetée" und "En prière" unterstrich Eva Lebherz-Valentin ihre herausragende Eleganz und Delikatesse im lyrischen Fach.

Ein außerordentlich verheißungsvolles Talent ist ihre seit 2012 an der Kölner Musikhochschule studierende 21-jährige Tochter, die bereits als Stipendiatin der Lied-Akademie beim diesjährigen Heidelberger Frühling nachdrücklich auf sich aufmerksam gemacht hatte. Sinnlich-rundes Timbre, stupende stimmtechnische Fähigkeiten, ungekünstelt stilsichere Musikalität, dazu eine durchaus charismatische Podiumspräsenz ohne jedes eitle Getue: Esther Valentin besitzt wirklich alles, um erfolgreich ihren eigenen Weg im Lied- und Opernfach zu finden.

Mit Pretiosen wie Wolfs "Gebet", Mendelssohns "Schilflied", Brahms' "Feldeinsamkeit" und nicht zuletzt Pfitzners kaum geläufiger Eichendorff-Vertonung "Abschied" bescherte die Sängerin wahrhaft magische Momente. Nach diesem unvergesslichen Auftritt bleibt nur zu hoffen, dass sie bald ihr erstes richtiges Liedrecital in Heidelberg geben wird.

Mehr hören möchte man auch vom zehnköpfigen Frauenchor "Les Voix Cécile", dessen ausgefeilte Klangkultur vor allem in entdeckenswerten französischen Spezialitäten von Saint-Saëns ("Ave Maria", "Ave verum corpus") und Fauré ("Maria, Mater gratiae", "Tantum ergo") höchst stimmungsvoll zur Geltung kam. Liszts "O salutaris hostia" und "Tantum ergo" waren als originelle Repertoire-Ergänzungen ebenso trefflich gewählt. Langer und herzlicher Schlussbeifall nach über zwei Konzertstunden in der gut besuchten Heiliggeistkirche.