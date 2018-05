Von Heide Seele

Zwei junge Künstlerinnen markieren auf fast programmatische Weise den Jahresauftakt in der Heidelberger Altstadtgalerie p 13. Es sind Sabine Geierhos und Kathrin Schneider, die eine 1981, die andere 1982 geboren. Beide leben in Heidelberg und haben an der Kunstakademie in Karlsruhe, bzw. Stuttgart studiert. Dass Kristina Hoge sie in ihre Galerie holte, ist verständlich, denn die Arbeiten verströmen eine Aufbruchstimmung, die den Besucher neugierig nicht nur das jeweilige Bild betrachten lässt, sondern auch zur aufmerksamen Beachtung der pointierten Details ermuntert. Gemeinsam ist beiden eine Affinität zum Raum, mit dem sie sich gründlich beschäftigen.

Kathrin Schneider geht dabei flächiger vor als ihre Kollegin. Sie konstruiert gegeneinander antretende Farbfelder, wobei sie auch mal zwischen pastosem und eher matt-gedecktem Farbauftrag wechselt. Man spürt, wie sie sich in ihrer Malerei mit einer eher gestisch bewegten wie auch einer betont konstruktiven Artikulation auseinandersetzt. Die Figur, die sie zum Teil stark abstrahiert, spielt bei ihr eine dominierende Rolle, wobei kein reales Abbild angestrebt wird. Das gilt auch für ihre Sicht der Natur. Dieser Eindruck wird unterstrichen durch die bei ihr zu beobachtenden Farbkontraste. Neben den Großformaten zeigt sie eine ganze Serie kleinerer Ölbilder, in denen sie besonders anschaulich den Themenkomplex Figur und Raum durchdekliniert.

Auch Sabine Geierhos lässt sich von der Natur inspirieren, aber auch vom Stadtraum, wobei der Eindruck entsteht, als läge ihr das organisch Gewachsene eher am Herzen. Sie arbeitet in ihren Mischtechniken unter anderem mit Aquarellfarbe auf Leinwand, und es gelingen ihr, indem sie auch Tusche, Kugelschreiber und Öle zum Freibleiben der Fläche einsetzt, Arbeiten in ganz eigenem Duktus. Die weit in der Welt herumgekommene Künstlerin befasst sich seit 15 Jahren mit dem Farbauftrag und scheut auch sonst keine Experimente. Sie bietet in ihren Arbeiten eine Mixtur aus Natur und Technik. In ihrer Chile-Ansicht lässt sie im Vordergrund das Meer dominieren, und zur Autobahn wird man über saftig-grüne Gräser geleitet. Bei diesem aparten Beispiel setzte die Künstlerin auch verschiedene Harze ein und ließ hier ab und zu ein Stück Leinwand frei. Die Architektur droht sich manchmal auf sanfte Weise aufzulösen. Ihr Straßenbahnmotiv suggeriert dagegen die Illusion, in das Transportmittel, das magisch aufgeladen erscheint, hinein schreiten zu können. Grafische Elemente betont die präzise vorgehende Künstlerin durch das Einritzen der Fläche.

Info: Galerie p 13, Pfaffengasse 13, 69117 Heidelberg. Bis 22. Februar.