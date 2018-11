Von Philipp Janke

Was ist das überhaupt für ein bizarres Ritual, sich in einen fremden Saal zu begeben, dort auf einem Stuhl zwischen Fremden Platz zu nehmen und darauf zu warten, dass ein dritter Fremder allesamt für den Rest des Abends unterhalten wird? Von solchen Fragen über das Zuschauerdasein will man eigentlich gar nichts wissen, wenn man sich zu einem hoffentlich amüsanten Abend in der Heidelberger Hebelhalle einfindet, um sich dann die zweistündige Clownsshow "Für Garderobe keine Haftung" anzusehen. Und dennoch ist es genau dieser absurde Blickwinkel, auf den der Amerikaner Peter Shub sein Publikum lenken will.

Was sein Aussehen angeht, misst er den Erwartungen der Gäste wenig Bedeutung bei: Mit unscheinbaren Hosenträgern, etwas Eyeliner und einer Baumwollmütze ist das Outfit komplett. Warum bunte Fratze und Riesenlatschen, wenn man auf Erdfarben und ernste Blicke zurückgreifen kann? Es kommt ja schließlich darauf an, was man mit der Zeit auf der Bühne anstellt und nicht, wie gut die Maske gelungen ist. Mal kindisch, mal provokant, auch mal nicht ganz jugendfrei - Shubs Körperkomik entfaltet sich im Zusammenspiel mit diversen durcheinandergewürfelten Objekten als Versuch, das Alltägliche mit einer Portion Abnormalität zu versorgen. Ob er einem Basilikumpflänzchen einen Haarschnitt verpasst oder das Husten der Zuschauer zu dirigieren versucht, Shub zaubert stets ein Grinsen auf die Gesichter der Zuschauer. Zwischendurch kichert, atmet und keucht er gelegentlich in das seitlich stehende Mikrofon - ohne Kommentar, ohne Grund.

Den Dialog mit den Schaulustigen auf der Tribüne pflegt Peter Shub intensiv - auch wenn in den ersten Reihen der ein oder andere dann plötzlich seinen Schuh los ist oder mit Klopapier bedeckt wird. Der Clown macht kein Geheimnis daraus, dass er mit solchen Spielereien das Publikum für ihn arbeiten lässt, indem es sich selbst unterhält. Einmal bietet er den Zuschauern sogar an, mit ihm doch einfach den Platz zu tauschen.

Shubs Charme wirkt am stärksten, wenn er gänzlich auf Worte verzichtet. Er erzeugt trotzdem viel Gelächter, wenn er in fließendem Denglisch von seinen Erfahrungen bei Passagierflügen plaudert. Denn auch bei seiner Stand-up-Routine spielt der Körper immer mit. Der Tonfall, die Gestik - alles ist kalkuliert, wirkt aber nicht so. Zum Abschluss - obwohl sich schwer sagen lässt, wann die Darbietung genau aufgehört hat - widmet sich Shub dem "Journalisten, der ihn fragen will, worum es in seinem Stück eigentlich geht." Seine Antwort: "I don’t know" - er wisse es selbst nicht. Aber wer nun wirklich darauf brennt zu erfahren, "what this show is about", dem sei gesagt: "It’s about two hours."