Von Marion Gottlob

Heidelberg. Es herrscht eine fast beklemmende Atmosphäre in dem dunklen Raum: Zwölf lebensgroße Porträts in Schwarz-Weiß sind zu sehen. Sie zeigen Frauen mit ihren Hoffnungen und Ängsten, als ihnen klar wurde, dass sie schwanger sind. Sollen oder können sie das Kind zur Welt bringen? Mit dieser Frage wandten sie sich an "donum vitae - Beratung und Hilfe bei Schwangerschafts-Konflikten", Regionalverband Heidelberg/Mannheim/ Rhein-Neckar. Die Frauen gingen noch einen Schritt weiter. Mit der Heidelberger Fotografin Gülay Keskin führten sie ein mehrstündiges Interview und waren dann zu einem Foto-Shooting mit der angesehenen Künstlerin bereit. Unter dem Titel "LebenskunstLeben" sind diese Fotos nun aus Anlass des 15-jährigen Bestehens von "donum vitae" im Heidelberger Haus der Begegnung zu sehen.

Keskin hat speziell für das Thema eine eigene Methode entwickelt: Sie hat jeweils zwei Fotos von jeder Frau übereinandergelegt - je nach Blickwinkel verändert sich die Sicht auf das Porträt. Manchmal war sogar der Partner für ein Foto bereit. Zitate aus den Interviews ergänzen die Montagen. Damit gibt Keskin den geheimen Gedanken zu einer möglichen Abtreibung lebendige Gesichter.

Da ist die Frau, die nach einer künstlichen Befruchtung Fünflinge erwartete, doch fünf Kinder würden die Schwangerschaft nicht überleben. "Dann erfuhren wir von der Möglichkeit der Reduktion." Das bedeutete, dass nur zwei Kinder überleben würden. Sie sagt: "Die Zwillinge sind jetzt da. Sie sind gesund - unglaublich nach all den Risiken. Wir sind glücklich." Bei einer anderen Frau überlebte nur ein Zwilling die Geburt, der andere starb: "Schmetterlingskind - einen Schmetterling fliegen lassen."

Eine Studentin sagt: "Ich war von meinem Partner getrennt, als ich festgestellt habe, dass ich schwanger war. Er ist noch in der Ausbildung, er wollte das Kind nicht." Sie entschied sich für das Kind und sagt: "Seit sie da ist, ist es überhaupt keine Frage mehr. Sie ist nicht mehr wegzudenken." Nicht immer läuft es so gut. Eine weitere Frau sagt: "Ich habe erst sehr spät realisiert, dass ich schwanger bin. Ich konnte nicht sicher sagen, wer der Vater ist. Die Entscheidung war klar - ich wusste von Anfang an, es wird nicht auf die Welt kommen." Kurz vor dem Abbruch zeigte sich, dass das Kind seit wenigen Tagen nicht mehr lebte. "Ich war unglaublich erleichtert. Wenn es vorher nicht gestorben wäre, hätte ich es doch nicht abtreiben können. Die Verbindung war zu stark."

Donate Taufenbach, Vorsitzende des Regionalverbandes "donum vitae", sagt: "Die Ausstellung möchte deutlich machen, dass es keine Universallösung gibt - und dass individuell beraten werden muss." Die Künstlerin Keskin ist bekannt für ihre Foto-Installationen wie beispielsweise "LebenskunstSterben", "Gott im Gefängnis", "Pubertät" oder "Trost". Fünf Jahre hat sie, mit Unterbrechungen, an diesem Projekt gearbeitet: "Ich möchte mit meinen Bildern Geschichten erzählen." Es sind authentische Erfahrungen - und das macht die Ausstellung kostbar.

Info: Die Ausstellung ist bis 21. Mai im Haus der Begegnung, Merianstraße 1, zu sehen, Freitag von 18 bis 21 Uhr, Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstag, 18. Mai, um 19.30 Uhr spricht Prof. Eberhard Schockenhoff über ethische Fragen der Schwangerschaft. Am Samstag, 20. Mai, findet um 18 Uhr der Artist’s Talk mit Gülay Keskin statt. Eintritt frei.