Von Matthias Roth

Frankfurt/Heidelberg. Verrücktheit kann anstecken. Da zieht einer - verwirrt, frustriert, verzweifelt, schwermütig - seine Klamotten falsch herum an, und schon wird es zur Mode. Don Quixote, Urbild des melancholisch-verschrobenen Außenseiters, infiziert mit seinen Narrheiten: Bald rennen ebenso gekleidete Nachahmer durch die Mancha, das heißt: über die Bühne, und eifern seinem realitätsfernen Rittertum nach. Aber ist sein aussichtsloser Kampf gegen die Windmühlen nicht sprichwörtliches Sinnbild auch unserer eigenen Existenz? Verrückt oder nicht: Die Windmühlen, gegen die wir ständig anrennen, prägen unser Leben, und meist stehen wir, wie jetzt Otto Katzameier im Frankfurter LAB, in Unterwäsche da, vom Wind umtost, von fliegenden Blättern umweht, und haben, wie der traurige Held aus Cervantes’ unsterblichem Meisterwerk, keine Chance, unbeschadet davonzukommen.

Hans Zenders großes Musiktheater, das aus Anlass seines 80. Geburtstags in Frankfurt gezeigt wird, ist eine ebenso verrückte Versuchsanordnung mit 31 bzw. 32 Szenen, die beliebig kombinierbar oder auch nur in Auswahl aufzuführen sind. Sie spielen konzeptuell alle Möglichkeiten des Theaters durch, vom Solostück bis zu dem, was man gemeinhin "Oper" nennt (also ein Tutti von Sängern, Instrumenten, Szene, Licht und Aktion). Die Salzburger Uraufführung konnte aufgrund der komplexen Struktur des Stücks nicht stattfinden, Stuttgart holte die Taufe 1993 nach.

Die Regisseurin Anna-Sophie Mahler wählte jetzt 16 Szenen aus, die Don Quixote selbst in den Fokus stellen, und der Komponist war, wie er vor der Premiere erklärte, mit der doch erheblichen Verkürzung des Ganzen auf ca. 70 Minuten durchaus einverstanden. Die Regie, in kürzester Zeit entstanden, geht von einer szenisch erweiterten, konzertanten Situation aus: Don Quixote und Sancho Panza treten im Frack auf, doch die Situation eskaliert schnell, als die drei Dirnen den seltsamen Ritter fast vollkommen entkleiden: Otto Katzameier ist ein umwerfend bühnenpräsenter und sängerisch faszinierend vielschichtiger Don Quixote, und Winfrid Mikus, der den Sancho bereits bei der Heidelberger Produktion dieses Werkes 1999 gesungen hat, spielt und singt den besorgten Begleiter seines durchgeknallten Herrn mit überzeugender Inbrunst.

Mit wenigen Mitteln (Bühne, Ausstattung und Kostüme: Duri Bischoff) wird die jeweilige Szene angedeutet; ein Windpropeller etwa stellt die Windmühlen dar und erzeugt den Gegenwind, der Don Quixote auf seine bloße Existenz zurückwirft. So wird die Musik zum eigentlichen Hauptakteur dieser Produktion, die Dirigent Johannes Kalitzke voll im Griff hat und die vom fabelhaften Ensemble Modern (hinzu kommt als wichtiger Part die Live-Elektronik des SWR-Studios) fantastisch umgesetzt wird.

Die vielen kleinen Nebenrollen - zum Teil zwar kurze, aber sängerisch höchst anspruchsvolle Partien, zum anderen aber auch große Ensemblenummern - werden von der Schola Heidelberg übernommen: Die neunköpfige Vokalgruppe wird szenisch einbezogen, das heißt, die Sängerinnen und Sänger aus Heidelberg müssen entgegen ihrer Gewohnheit größtenteils auswendig singen.

Die ausgezeichnete Vorbereitung durch Walter Nußbaum ließ hier keine Unsicherheiten aufkommen und ermöglichte überhaupt erst die Realisation dieses komplexen Stücks im vorgegebenen, engen Zeitkorsett: Was in Salzburg in einem Jahr nicht möglich war, gelang hier immerhin in wenigen Wochen. Der Kampf gegen die Windmühlen einer solchen Aufgabe war hier also alles andere als vergeblich und erntete begeisterten Befall vom Publikum.

Info: Weitere Aufführung im Frankfurter LAB, Schmidtstraße 12, am 11. Dezember.