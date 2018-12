Von Matthias Roth

Hochschwanger und deprimiert setzt sich Semele vors Bett und trinkt eine Flasche Champagner - ihr Sohn wird Bacchus heißen. Der Kummer nagt tief: Das hört man in der Musik. Jupiter, ihr Geliebter, ist ständig abwesend, seine Gattin Juno plant einen Angriff auf das Liebesnest, und Semeles Schwester Ino spielt eine ganz undurchsichtige Rolle. Erst will sie Semele den Bräutigam ausspannen (was der gerade recht ist), nun aber auch den Geliebten.

Georg Friedrich Händel beweist sich da erneut als tief blickender Seelenforscher, der die Disharmonie der wilden Beziehung zwischen Semele und Jupiter mit dunklen Harmonien ausmalt und der als Höhepunkt der Auseinandersetzungen eine Koloraturarie für die Leidende schrieb, die an Virtuosität und Ausdruckskraft ihresgleichen sucht. Das ist Barockoper pur und musikalisches Drama at its best: Die Diskussion, ob es sich bei "Semele" (1744) um eine Oper oder eher um ein Oratorium handelt, hat man hier - im dritten Akt - längst vergessen.

Zumal in Karlsruhe, wo das Staatstheater mit einer leichtfüßigen Inszenierung dieses selten aufgeführten Werkes die 40. Händel-Festspiele eröffnete. Floris Visser kümmert sich wenig um Gattungsfragen, aber er hat nicht nur den Text genau gelesen, sondern auch die Musik feinohrig belauscht: Es ist eben ein großer Unterschied, ob Opernregisseure von Musik eine Ahnung haben oder nicht - und Visser hat auch eine Sängerausbildung hinter sich. So gelingt ihm eine musikalisch ebenso schlüssige wie szenisch ungeheuer witzige Inszenierung im optisch wie akustisch gelungenen Bühnenbild von Gideon Davey.

Dieses stellt das derzeit wieder im Fokus stehende Oval Office in Washington mit Pantheon-Decke dar, allerdings zur Zeit, als das Präsidentenbüro als "Oral Office" in aller Munde war. Schon zur Ouvertüre kommt Semele als Praktikantin Monica L. herein - und das Verhängnis nimmt natürlich seinen Lauf, als Juno davon Wind bekommt. Bei Händel geht es um nichts anderes als Gier und Eifersucht, und so funktioniert das Regiekonzept wunderbar bis in die letzte Konsequenz, ohne dass man das Stück dabei gewaltig verbiegen müsste: Semele, die die wahre Gestalt des Gottes sehen will, stirbt schließlich im Blitzlichtgewitter der Fotografen.

Visser inszeniert eine herrlich kluge Beziehungskomödie, die Überraschungen parat hält, aber ohne allzu große Überspanntheiten auskommt und auf derbe Comedie-Effekte ganz verzichtet. Auch musikalisch bewegt sich der Abend auf höchstem Niveau: Die Sopranistin Jennifer France in der Titelrolle ist ein Wunder an vokaler Spritzigkeit und Koloraturgewandtheit. Ihr zur Seite singt der Tenor Ed Lyon auf gutem Baritonfundament den Jupiter mit reichen Nuancierungen. Auch optisch geben die beiden - besonders im erotischen 2. Akt - ein herrliches Paar ab.

Der in Heidelberg lebende Countertenor Terry Wey als Semeles Verlobter Athamas glänzt mit Stimme und Uniform, und Katharine Tier als Präsidentengattin Juno, die sich zum Angriff der Liebesburg reichlich rüstet, trumpft mit geschmeidigem Mezzosopran auf, der, wenn sie zur Rache schreitet, auch schneidend werden kann.

Ihre mit flirrenden Koloraturen ausgestattete Sekretärin Iris (Hannah Bradbury) brilliert in Hochform. Dilara Bastar als Semeles Schwester Ino sang hingegen mit eher rustikalem Mezzo. Edward Gaunit ist ein profunder Cadmus, und die junge Ilkin Alpay sang eine entzückende Arie des (bärtigen) Cupido.

Der sonore Bass von Yang Xu wiederum ist in einer herrlichen Szene als Somnus zu Beginn des zweiten Teils zu bewundern: Großartig auch hier der Regieeinfall, ihn als schlafenden IT-Experten in einem zugemüllten Überwachungsraum darzustellen.

Unter der Leitung von Christopher Moulds spielten die Deutschen Händel-Solisten historisch informiert und klangschön, sodass der nur spärliche Gebrauch von Bläsern in diesem Werk kaum auffiel. Auch der Händel-Festspielchor (Einstudierung: Carsten Wiebusch) trug wesentlich zum Gelingen dieser Produktion bei, die zum Start der 40. Händel-Festspiele in Karlsruhe mit ausgelassen fröhlichem, heftigem Beifall bedacht wurde.

Fi Info: Vorstellungen im Badischen Staatstheater Karlsruhe am 23., 25. und 28. Februar. Kartentelefon: 0721 / 9333 33.