Von Rainer Köhl

"Gold" heißt das jüngste Stück der Jungen Oper Mannheim, das nun im Schnawwl eine begeistert aufgenommene Premiere hatte. Aus Gold sind die Schuhe, die sich Jakob von einem gefangenen sprechenden Fisch wünscht, als Dank dafür, dass er ihn in die Freiheit entlässt. Bei dem einen Wunsch bleibt es freilich nicht, wie man aus Grimms Märchen "Der Fischer und seine Frau" weiß. Seine Eltern wollen immer mehr.

Flora Verbrugge hat den Stoff bearbeitet, und Leonard Evers schrieb die Musik dazu. In der deutschsprachigen Erstaufführung singen und spielen die Sängerin Barbara Emilia Schedel und der Schlagzeuger Thorsten Gellings die Geschichte von Jakob und seinen Eltern, die immer mehr wollen. Zwei Darsteller, wenig Requisiten und mehrere Schlagwerkinstrumente.

Das Wenige ist genug, um die Fantasie anzuregen. Den Rest an imaginativer Kraft leisten das gesungene und gesprochene Wort sowie die Musik und Geräusche, die Thorsten Gellings seinem Instrumentarium entlockt. So gekonnt wie er die Klangfarben changiert, so wechselt Barbara Emilia Schedel die Rollen zwischen Jakob und der Mutter. Dazwischen sang sie genauso wandlungsfähig: Volksliedhaftes neben modernen, harmonisch ausgeweiteten Melodien.

Gellings wechselt vergnüglich virtuos zwischen Musiker, Vater und Fisch, ein Meister des Multitasking. Eine sehr liebenswerte Vorstellung in der Inszenierung von Jule Kracht spielen die beiden, begeben sich humorvoll auf die Suche nach Reichtum und vergeblichem Glück. Für Kinder ab fünf Jahren.

Fi Info: Weitere Vorstellungen am 14. und 15. Mai, jeweils um 11 Uhr.