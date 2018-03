Von Matthias Roth

"Menschen haben ein schlechtes Gedächtnis dafür, dass man ihnen als Kindern verboten hat, den Hampelmännern den Bauch aufzuschlitzen (was bereits ein Verrat am Geheimnis ist): Sie wollen immer noch ihre ästhetische Nase überall hineinstecken, wo es nur geht. Wenn sie auch keine Hampelmänner mehr aufschlitzen, so erklären sie doch das Geheimnis, zerlegen es und töten es kalten Herzens", schrieb Claude Debussy und wird damit im Programmheft zitiert. Man könnte meinen, er kommentiert die Neuinszenierung seiner Oper "Pelléas et Mélisande" in Heidelberg, die jetzt wie vorgesehen Premiere hatte.

Denn Regisseur Lorenzo Fioroni tut genau das: Er tötet das Geheimnis dieses "Drame-lyrique" und schlitzt mit analytisch kaltem Herzen ein Werk auf, dessen tiefe Qualitäten er aber so nicht findet. Er entdeckt nur eine banale Dreiecks-Liebesgeschichte, ein sich zuspitzendes Eifersuchtsdrama und eine groteske Provinz(theater)gesellschaft.

Fioroni, der in Heidelberg mit "Ariadne auf Naxos" und "Rumor" wirklich bemerkenswerte Theaterabende produzierte, liefert auch mit seiner neuen Arbeit eine handwerklich gut gemachte und nach erschwerten Probebedingungen aufgrund eines Totalausfalls der Bühnentechnik (wir berichteten) sichere Regie ab. Aber er scheitert am Eigentlichen dieses Werkes, der "Kraft subtiler Nuancen" und der "Gewalt des Unausgesprochenen" (Dietmar Holland), kurz: dem Unheimlichen, Unerklärlichen, Geheimnisvollen. Im schattenlos ausgeleuchteten Bühnenraum von Ralf Käselau, der vier Zimmer und eine Spiegelwand zeigt, haben die symbolistisch überhöhte Natur von Textdichter Maeterlinck als Spiegel der menschlichen Seele und undurchdringlicher Gefühlsdschungel des Eros keinen Platz. Hier liegt alles gnadenlos entzaubert auf dem Seziertisch eines chirurgischen Theaters.

Fioroni erzählt die Story so: Mélisande kommt als neue Primaballerina in eine überalterte Tanz-Compagnie, die mühevoll den "Schwanensee" probt: Die sich ballettös räkelnden Sängerinnen, Sänger und Statisten des Heidelberger Theaters geben - bei recht unterschiedlichen Talenten - eine ziemlich schräge Provinztruppe ab. Großvater Arkel ist so etwas wie der Bernhard'sche Theatermacher, der die Familie mit einer durcheinander geratenen Diashow terrorisiert (Hochzeit und Beerdigung kreuzen sich in Endlosschleife) und der die junge Mélisande gern fotografiert und begrapscht. Die Halbbrüder Golaud und Pelléas ringen um die Liebe der Schönen und gehen dabei recht zügig zur Sache. Alles gipfelt in einer Vergewaltigung.

In solch zwanghaft grell ausgeleuchtetem Kammerspiel, das sich im letzten Akt zum bizarren Familientableau steigert, sind Symbolismus und Surrealismus, Psychoanalyse und absurde Freakshow ein und dasselbe, wenn Mélisande schließlich als blutende Mumie herumgeistert: Nicht nur hier sah man auf der Bühne das Gegenteil dessen, was im Text (mit deutschen Übertiteln) gesungen wurde. So werden aus Text, Musik und Inszenierung völlig austauschbare Teile eines Ganzen, die sich munter unter jedem Titel dekonstruieren lassen: ob "Pelléas", "Tristan" oder "Wozzeck" - dieser Regiehut passt auf jeden Kopf, aber das Besondere eines Stücks ist damit passé.

Was kann nun die Musik in solcher Szenerie noch leisten? Wenig bis gar nichts. Auch wenn der Gastdirigent und vormalige Heidelberger GMD Yordan Kamdzhalov die Partitur zelebriert und feinnervig auslotet, das Philharmonische Orchester beflissen agiert, die Töne und Klänge mit disziplinierter Akkuratesse umsetzt: Die synästhetische Qualität dieser Musik, das schier ewig fortwucherndes Parlando zwischen Natur und Mensch, war bei der jetzigen Premiere noch kaum ausgebildet und ist im Dauerweiß der Bühne wahrscheinlich gar nicht möglich: Denn wo kein Geheimnis ist, da gibt es auch keine Wunder.

Blieb als einziger wirklicher Pluspunkt dieser unter schwierigsten Umständen entstandenen Produktion das fabelhafte Kernensemble der vier Protagonisten: Annika Sophie Ritlewskis Sopran gab der Mélisande eine nuancenreiche und über den ganzen Umfang der Partie ausgeglichene, feine Stimme, die bis in die Gipfeltöne anrührend blieb. Ipca Ramanovic als Golaud wusste mit geschmeidigem Bariton, der auch in den Höhen sicher und klangschön ist, zu überzeugen, und Angus Woods verlieh dem Pelléas mit wundervoll balsamischem Tenor einen stimmlich differenzierten Charakter. Wilfried Staber schließlich fasste Opa Arkel durchaus humoristisch auf und trumpfte mit kernigem Bass auf. In kleineren Rollen sangen Carolyn Frank (Geneviève), Stella Rembalski (Yniold) und David Otto (Arzt).

