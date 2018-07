Von Elisabeth Maier

Auf einem großen weißen Arbeitstisch erarbeiten sich Drehbuchautoren Geschichte. Vergilbte Fotografien und Bücher liegen auf der Platte. In drei Sprachen erinnern sie an das Leben eines jungen Kommunisten, der den Wandel politischer Systeme ab 1930 wie in einem Brennglas erlebt.

Der belgische Regisseur Antoine Laubin hat das Stück "Szenarien" seines Landsmanns Jean-Marie Piemme mit Schauspielern als bikulturelles Projekt entwickelt. Das Staatstheater Braunschweig hat das Projekt in Kooperation mit Bühnen aus Belgien realisiert. Als Sieger des Festivals "Fast Forward" bekam der belgische Regisseur den Zuschlag für die ungewöhnliche Produktion. Innovativ ist sein Ansatz, Spielsituationen im Theater neu zu denken.

Beim Heidelberger Stückemarkt verwirrten die Schauspieler auf Laubins und Ralf Wrobels Bühne das Publikum mitunter mit dem Wechsel der Kommunikationsebenen. In deutscher, englischer und französischer Sprache nähern sich die Kulturen einander an. Dabei erschließen sich gerade die englischen Passagen nicht immer. Die tiefe Kluft zwischen Deutschen und frankophonen Belgiern kommt dagegen in der ebenso ungewöhnlichen wie klug strukturierten Produktion stark zum Tragen.

Beherzt flechten die Schauspieler ihre Sprachlosigkeit in einem zerklüfteten Europa in das Spiel um die Erinnerung ein. Piemme, der als Theatertheoretiker und Autor ein feines Gespür für Spielsituationen beweist, öffnet den Akteuren Räume für eine Kommunikation jenseits nationaler Grenzen. Gerade in der Konfrontation mit der unbewältigten Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs zeigt sich bis heute Unverständnis zwischen den Menschen, die in benachbarten Ländern leben.

Als Regisseur hat der Berliner Schauspieler Milan Peschel zwei Mal in Heidelberg gearbeitet. Nun war er auf der Bühne in Armin Petras’ "Münchhausen" zu erleben, einer Abrechnung mit den Verlogenheiten des Theaterbetriebs. Regisseur Jan Bosse setzt den Schauspieler, der quälend lang auf seinen französischen Kollegen im Münchhausen-Kostüm wartet, als entfesselnd ehrlichen Lügenbaron in Szene. Mit Schirm und Melone steht der aufgewühlte Künstler in Kathrin Plaths Fantasieraum, der in einen Vorhang mit blauem Himmel und weißen Wölkchen mündet. Vor dieser Kulisse tanzt und träumt sich der Künstler in eine philosophische Abrechnung mit der Bühne und ihren Menschen hinein, die der Stuttgarter Schauspielchef Petras geschrieben hat. Und Peschel improvisiert lustvoll.

Auch der Heidelberger Stadttheaterbetrieb bekommt sein Fett weg in dem komödiantischen Solo, in das sich der lange erwartete Münchhausen am Ende doch noch einmischt. Die Einsamkeit des Schauspielers in der Maschinerie des Spektakels bringt Peschel mit seinem Balanceakt auf dem Vulkan starker Gefühle schön zum Tragen.