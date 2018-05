Von Matthias Roth

Heidelberg. "Alles, was ich bisher geschrieben und was Sie leider gedruckt haben, können Sie nun einstampfen! Mit Carmina Burana beginnen meine gesammelten Werke", ließ der gerade 40-jährige Komponist selbstbewusst seinen Verleger wissen. Und tatsächlich, Carl Orffs weltliche Gesänge aus dem Kloster Benediktbeuren wurden schnell zum Erfolg und sind es bis heute geblieben.

Uraufgeführt 1937 in Frankfurt, befand sie zwar der Präsident der Reichsmusikkammer, Peter Raabe, als "bayrische Niggermusik", doch Propagandaminister Goebbels selbst soll sich die Mühe einer Begutachtung gemacht haben und hielt das Werk, wenn auch musikalisch nicht ganz auf der Linie der Partei, so doch für akzeptabel.

Hans Rosbaud, Karl Böhm und Herbert von Karajan setzten sich noch während des Krieges für die "Carmina" ein, und Fritz Reiner führte das Werk 1942 an der Mailänder Scala auf. Trotz "Nazi"-Etikett des Komponisten holte es Leopold Stokowski später, 1955, in die USA. Der Welterfolg war nicht aufzuhalten.

Wenn man Orffs "Carmina" nun in Heidelberg gehört hat, wo sie als Silvester- und Neujahrskonzert des erweiterten Bachchors und des Philharmonischen Orchesters unter der Leitung von GMD Yordan Kamdzhalov in der Stadthalle und im Neuen Saal des Theaters aufgeführt wurden, weiß man, warum das Werk ein beständiger Hit ist: Die Musik packt einen vom ersten Takt an und lässt nicht mehr los. Sie beschwört das Schicksal, aber feiert das Leben.

Lieben, singen, tanzen, trinken - es ist ein fröhlicher Blick zurück ins Mittelalter - und zugleich nach vorn ins Neue Jahr. Ein bisschen auch Tanz auf dem Vulkan, denn wer weiß schon, wohin sich das Schicksalsrad dreht.

Bis heute hat jeder Chor viel Spaß an diesem Werk, sodass es wundert, dass es in den letzten Jahren weniger häufig zu hören war und erst jetzt wieder, 75 Jahre nach der Uraufführung, eine kleine Renaissance erlebt.

Kamdzhalov holte zum Bachchor (Einstudierung: Christian Kabitz) noch Chor und Kinderchor des Theaters (Einstudierung: Jan Schweiger) und die Camerata Vocale (Einstudierung: Wolfgang Neumann) hinzu und formte mit dem groß besetzten Orchester eine fröhlich-vitale Silvesterparty (Stadthalle) auf hohem künstlerischen Niveau.

Der Heidelberger Generalmusikdirektor setzte nicht allein auf Schlagkraft und rollende Motorik, sondern differenzierte sowohl im Klang als auch in der Rhythmik sehr genau. Und beides ist, trotz oder gerade wegen der Archaik der verwendeten Mittel, durchaus heikel zu handhaben. Metrische Unregelmäßigkeiten und Tempowechsel haben es in sich und können leicht zu Irritationen führen.

Nicht so unter Kamdzhalovs präzisem Dirigat. Ob beim (deutlich von Strawinsky abgelauschten) Duett von Flöte und Pauken im "Tanz" oder im großen Tutti "Oh, oh, oh, totus floreo!" mit Kinderchor, Chor, Solisten und voller Schlagzeugbatterie, inklusive zwei Klavieren: Kamdzhalov hielt sich mit der Zeichengebung zurück, wo die Musik von alleine vorwärts zieht und griff zielsicher lenkend an den Nahtstellen ein, wo die Einzelteile miteinander verbunden werden.

Wenn wahr ist, was gemunkelt wurde, dass er das Werk zum ersten Mal und auswendig dirigierte - auf dem Notenpult nur ein Blatt mit geometrischen Figuren als Gedächtnisstütze -, dann war das eine phänomenale Leistung des jungen Heidelberger GMD. Dabei geschah alles auf der Basis eines untrüglichen Formgefühls, eines Gespürs für rhythmischen Puls und klangliche Delikatessen, etwa die gedämpften Streicher im Baritonsolo "Omnia Sol temperat" oder den herben Dorfkapellensound der Blechbläser am Ende der Tabernenszene.

Sehr schöne, lustvoll musizierte Instrumentalsoli flankierten das zupackende Tutti. Kamdzhalov hob die experimentierfreudige Instrumentation der Orff-Partitur deutlich hervor. Solche Modernität findet sich - auch wenn man ihr später eine rattenfängerische Effekthäufung vorwarf - in zeitgleich entstandenen Werken anderer, ebenso im Dritten Reich lebenden Komponisten, von Strauss über Egk bis Pfitzner, kaum.

Etwas schwierig war in der Stadthalle die akustische Balance. Der Chor schien, wenn auch musikalisch sicher einstudiert, sowohl in den Frauen- als auch in den Männerstimmen wenig kernig und rhythmisch markant. Er artikulierte gut, lag aber akustisch oft an der Hörbarkeitsgrenze, selbst wenn das Orchester insgesamt nicht zu laut spielte.

Auch die Solisten kämpften gegen die Akustik. Der einspringende Bariton Haris Andrianos fing sich nach intonatorischen Problemen rasch und sang vor allem sein "Dies, nox et omnia" hinreißend balsamisch. Der Countertenor Jakob Huppmann gestaltete seinen Schwanen-Gesang auch szenisch sehr komisch, und die Sopranistin Diana Tomsche konnte mit schönem Timbre in den hohen Liebestönen überzeugen.