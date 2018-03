Von Ingeborg Salomon

"Augen auf!" hieß es gestern Nachmittag im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) bei der Finissage der "Frischzellenkur" - und das nicht nur, weil es auf Franziska Beckers Karikaturen viele pfiffige Details zu entdecken gibt. Die Besucher wurden auch durch ein Rätsel angeregt, noch genauer hinzuschauen, galt es doch, ein Lösungswort zu finden und so eine von drei Original-Zeichnungen der beliebten (und seit dem Tod von Marie Marcks bekanntesten) deutschen Karikaturistin zu gewinnen.

Die Ausstellung war für das Museum ein voller Erfolg, wurden doch seit der Eröffnung am 15. Oktober 2014 weit über 7000 Besucher gezählt. Die hatten meist Spaß, immer wieder habe man es aus der Gemäldegalerie lachen und kichern gehört, freute sich Museumsdirektor Dr. Frieder Hepp. Denn auf ihren Cartoons und Bildgeschichten nimmt Franziska Becker, ironisch und selbstironisch, vieles aufs Korn, was unseren Alltag bestimmt, etwa digitale Demenz und männliche Überheblichkeit.

Nach den tödlichen Anschlägen in Paris am 7. Januar auf Karikaturisten der Satire-Zeitschrift "Charlie Hebdo" hatte die Ausstellung noch eine tiefere Bedeutung bekommen, denn Franziska Becker reagierte schnell und schickte aus den USA zwei aktuelle Zeichnungen, die die "Frischzellenkur" ergänzten. "Wir haben viel zu lange weggeschaut und blauäugig Multi-Kulti hochgehalten", nannte Franziska Becker gestern einen weiteren Grund, künftig die Augen offen zu halten. "Wir sind nach den Anschlägen nicht zurückgewichen, und wir sehen einmal mehr, wie notwendig und wichtig Karikaturen sind. Es geht weiter, und wir werden auch in Zukunft Karikaturen zeigen, wie wir das mit den Zeichnungen von Klaus Staeck und Marie Marcks schon getan haben", unterstrich Dr. Frieder Hepp.

Doch trotz dieser ernsten Töne kam das Vergnügen gestern nicht zu kurz. Das Duo Amacord unterhielt die Besucher musikalisch an Gitarre und Akkordeon, während sich die Gäste auf Schnitzeljagd durch die Ausstellung machten, um das Lösungswort zusammenzupuzzeln - was sich als nicht so einfach erwies. Kuratorin Angelika Dirscherl, die sich das Rätsel ausgedacht hatte, gab hilfreiche Tipps und Franziska Becker signierte fröhlich plaudernd Plakate, Bücher und Postkarten. Schließlich verwandelte sich Molli Hiesinger, mit Franziska Becker seit den gemeinsamen "wilden Jahren" in der Frauenbewegung bekannt, in eine Glücksfee, zog die Gewinner und machte diese zusätzlich glücklich.