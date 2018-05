Von Heribert Vogt

Berlin/Heidelberg. Nachdem die Care-Revolution geglückt ist, herrschen Friede und Freude der Frauen. Vor allem derjenigen zahlreichen Frauen mit Care-Berufen, die bei ihrer Tätigkeit Sorge tragen für andere Menschen, wie Krankenschwestern, Altenpflegerinnen, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen oder Ärztinnen.

Das feministische Performance-Kollektiv Swoosh Lieu eröffnete mit "Who cares?! - eine vielstimmige Personalversammlung der Sorgetragenden", einer Koproduktion mit dem Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt, den Stückemarkt innerhalb des 54. Berliner Theatertreffens. Und nach all den heftigen Widersprüchen und Kämpfen in den Care-Berufen haben die Frauen schließlich eine solidarisch-kollektive Gesellschaftsutopie etabliert, in der selbst das Kinderkriegen vergemeinschaftet ist.

Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele. Foto: dpa

Diese Berliner Stückemarkt-Eröffnung ist in mehrerlei Hinsicht programmatisch. Denn das Festival im Festival will gezielt neue Theatersprachen wie auch -formen sowie veränderte Autorenschaften fördern - also weg vom klassischen Autor mit seinem Textdrama und hin zu Künstler-Teams sowie zur Durchmischung von Sprache, Raum, Tanz, Musik oder Video.

In dieser Debatte hat sich 2013 auch der Heidelberger Intendant Holger Schultze zu Wort gemeldet. Er begrüßte die Berliner Neuausrichtung als "Bereicherung", wenngleich der Heidelberger Stückemarkt - wie auch die Mülheimer Theatertage - am traditionellen Drama festhalten will.

Hintergrund Der Intendant der Berliner Festspiele Thomas Oberender, 1966 in Jena geboren, war insgesamt drei Mal beim Heidelberger Stückemarkt vertreten: zuerst 1995 mit "Steinwald’s", dann 1996 mit "Die Rechnung" sowie 1998 mit "Nachtschwärmer". Im Jahr 1999 promovierte Oberender mit einer Arbeit über Botho Strauß. 1997 war er Mitbegründer Autorenvereinigung Theater Neuen Typs, [+] Lesen Sie mehr Der Intendant der Berliner Festspiele Thomas Oberender, 1966 in Jena geboren, war insgesamt drei Mal beim Heidelberger Stückemarkt vertreten: zuerst 1995 mit "Steinwald’s", dann 1996 mit "Die Rechnung" sowie 1998 mit "Nachtschwärmer". Im Jahr 1999 promovierte Oberender mit einer Arbeit über Botho Strauß. 1997 war er Mitbegründer Autorenvereinigung Theater Neuen Typs, die in Berlin neue deutsche Stücke vorstellte, so erste Texte von Moritz Rinke, Daniel Call, Lutz Hübner, Theresia Walser und Simone Schneider. Die ersten vier genannten Autoren waren auch beim Heidelberger Stückemarkt präsent. Im Jahr 1999 ging Oberender als leitender Dramaturg an das Schauspielhaus Bochum. 2004 engagierte ihn der Intendant der Ruhrtriennale Gerard Mortier für eine Literaturreihe. 2005 bis 2006 wechselte Oberender als Chefdramaturg ans Schauspielhaus Zürich. Von 2007 bis 2011 leitete er die Schauspielsparte der Salzburger Festspiele. Seit 2012 und bis 2021 ist er Intendant der Berliner Festspiele. hv

[-] Weniger anzeigen

In den Eröffnungsreden von Thomas Oberender, Intendant der Berliner Festspiele und dreifacher Teilnehmer des Heidelberger Stückemarkts, von Theatertreffenchefin Yvonne Büdenhölzer und Stückemarktleiterin Christina Zintl wurde der Ausdifferenzierungsprozess in viele Theaterwelten unterstrichen.

Zusätzliche facettenreiche Vernetzung und Komplexität werden durch die internationale Ausrichtung des Stückemarkts erreicht, außerdem durch die Verquickung von Kunst mit Gesellschaft und Politik. Letzteres geschieht vor allem in Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische Bildung. In diesem Miteinander soll der Frage nachgegangen werden, worin eigentlich der zukunftsweisende "Kern der Demokratie" (Büdenhölzer) besteht.

Darauf geben auch die Frauen in den Care-Berufen am Ende der Auftakt-Performance eine Antwort. Die Hauptakteurinnen Johanna Castell, Katharina Kellermann und Rosa Wernecke - sie haben in Gießen Angewandte Theaterwissenschaften studiert und werden hier von Katharina Speckmann und Lani Tran Duc unterstützt - führen die Zuschauer über Kopfhörer durch viele simultane, jedoch dekonstruierte Frauenleben - von Hausfrau, Mutter, Sozial- oder Sexarbeiterin. Das entsprechende Equipment reicht von der Küche bis zu Kinder- und Krankenbett bis hin zu Dildo und Handschellen. Pate stehen dabei Figuren wie Antigone, Medea, Maria und Maria Magdalena, Emilia oder Penthesilea.

Die umherschwirrenden Sprach-, Ton-, Video-, Posen- sowie Kostümfragmente erzeugen im Kopf des Zuschauers ein ergreifendes Bild von Anstrengung und Ermüdung der Frauen in Care-Jobs. Währenddessen "klopfen" vor allem dissonante Tongebilde im Kopfhörer an die Theatertür und deuten auf eine andere, noch unbekannte Welt jenseits des quälenden (Berufs-) Alltags hin - und dort kommen die Kämpferinnen für das Gute auf der Bühne wirklich an.

Neben Swoosh Lieu sind fünf weitere europäische Autoren zum Berliner Stückemarkt eingeladen, allerdings werden deren Bühnenwerke in szenischen Lesungen dargeboten. Unter ihnen ist der deutsch-koreanische Dramatiker Bonn Park, der 2011 auch am Heidelberger Stückemarkt beteiligt war.

Zu Beginn führt die fordernde Performance "Who cares?!" vieles vor Augen, was auch der Stückemarkt und das Theatertreffen insgesamt wollen. Bleibt abzuwarten, inwieweit diese Ziele erreicht werden. - Starker Applaus