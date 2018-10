Von Franz Schneider

Seit einiger Zeit schon gibt es am Heidelberger Kornmarkt eine philosophische Buchhandlung, "Artes Liberales" genannt und geführt von Clemens Bellut. Freier Geist auf engem Raum. Jüngstes Beispiel: eine Lesung der arrivierten Schriftsteller Rainer Wedler und Henning Schönenberger. Dazu als Moderator Antonio Staude, Literaturwissenschaftler und profilierte Übersetzer italienischer Dichtung.

Als Thema ergab sich das Reizthema Europa, wie es sein könnte und warum es nicht so ist. Rainer Wedler trat sofort mutig in dessen Zentrum, nämlich in den Schweizer Kanton Uri, um dort einen Nachfahren Wilhelm Tells beim Mittagsmahl zu beobachten. Dieser trifft noch immer seinen Apfel, und Rainer Wedler bringt dies immer noch auf den Punkt. Jüngst in seinen Prosastücken "Es gibt keine Spur".

Henning Schönenberger verhält sich dazu als ziemlicher Gegensatz, geübt in seiner ihm eigenen Form der Epik, im Kern der Transfer klassischer italienischer Versrhythmik in ein gehobenes Deutsch, das vor dem Pathos so wenig Angst hat wie vor der Meinung. Sein "Europagesang" ist eine eigenwillige typografische Abrechnung mit dem Zaudern vor Europa, dem bloßen Lippenbekenntnis mit viel zu vielen Vorbehalten. Personifiziert wird dies für Henning Schönenberger durch unseren jetzigen Bundespräsidenten "...in Bellevue aber fand sich ein Gauckler der predigte lau und ganz ohne Betonung..." Zu finden ist dieses spannende Stück Poesie in der von Traian Pop herausgegebenen Zeitschrift "Bawülon", so betitelt, da die Situation mancher deutschsprachiger Schriftsteller hier bei uns einer babylonischen Gefangenschaft gleiche. Derartige Überpointierung sollte hier mal erlaubt sein.

Wer es noch poetischer mag, noch postmoderner, noch interkultureller und womöglich auch noch kurioser; Antonio Staude hat äußerst lesbar ein Riesenpoem des in Ungarn geborenen Italieners Tomaso Kemeny übertragen, emeritierter Professor für englische Literaturgeschichte und Programmdirektor beim Lyrik-Literaturhaus in Mailand. Sein Werk heißt auf Deutsch "Jenseits der Wälder". Tatsächlich nichts weniger Ehrgeiziges als eine Übertragung der "Göttlichen Komödie" Dantes nach Transsylvanien. Die Umstände dieser Aktion werden aber im Buch gut kommentiert. Alle erwähnten Autoren veröffentlichen übrigens im Ludwigsburger Pop Verlag. An guten Manuskripten sei man dort sehr interessiert.

Info:www.pop-Verlag.com .