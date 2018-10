RNZ. Mit dem Fotografen Robert Häusser, der am Montag im Alter von 88 Jahren in Mannheim starb, verliert die Region einen international anerkannten Künstler (die RNZ berichtete). Auch seine Auftragsarbeiten für die Städte und die großen Firmen der Metropolregion, mit der er sich die finanzielle Basis für seine freie künstlerische Tätigkeit schuf, zeigten seine unverwechselbare Handschrift und sein ästhetisches Maß.

1966 fotografierte Häusser im Auftrag der Stadt das damals neue, architektonisch richtungsweisende Bibliotheksgebäude, dessen Innenräume im skandinavischen Stil gehalten waren. Seine Aufnahmen des Hauses trugen in den 1960er Jahren dazu bei, dass sich die Stadtbücherei Heidelberg die bundesweite Aufmerksamkeit der Fachwelt erwerben konnte. Noch 2010 zeigte Häusser dort seine Ausstellung "Ins Wort gesetzt". Anlässlich des Todes von Robert Häusser zeigt die Stadtbücherei bis Mitte September in ihrem Galeriebereich die kühnen Aufnahmen des Gebäudes, die sich in ihrem Besitz befinden, sowie seine zahlreichen Bücher und Kataloge.