Von Jan Millenet

Momentaufnahmen der prekären Verhältnisse unserer Welt. Das laut Veranstalter größte kuratierte Fotofestival in Deutschland, das Fotofestival Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen, hält in seiner sechsten Ausgabe nicht unbedingt leichte visuelle Kost bereit.

"Die Besucher werden sich in den Themen und Arbeiten wiederfinden, sei es, weil sie selbst betroffen sind oder in den Medien davon erfahren haben." Der Schweizer Kurator Urs Stahel, der sich des Festivals angenommen hat, ist davon überzeugt, dass die 40 nationalen und internationalen Fotografen mit ihren Werken aus den Ausstellungsräumen Orte des Nachdenkens und Diskutierens über Bilder und die Welt schaffen. Beim Konzept des Fotofestivals steht eine Zahl besonders im Vordergrund, die Sieben.

"[7] Orte [7] Prekäre Felder" liest sich das Thema ausgeschrieben. Als System zusammengefasst klingt es wie eine Formel. "Wir sind von Formeln umgeben. Ohne genau zu wissen, wie sie zu abstrahieren sind", erklärt Stahel. An sieben Orten in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen eröffnet das Fotofestival am 17. September und läuft bis zum 15. November. Zu sehen gibt es Arbeiten von Künstlern aus aller Welt. Der regimekritische chinesische Konzeptkünstler Ai Weiwei trägt etwa mit einer großflächigen Installation über die Veränderung der Vororte Pekings bei - faszinierend und bedrückend sind die 125 Fotos seines Werks. Dabei ist auch der amerikanische Fotograf Trevor Paglen, der geheime Orte ausfindig gemacht und fotografisch verewigt hat, unter anderem den NSA-Komplex. Beide tragen zu den sieben prekären Feldern bei.

Trevor Paglen fällt in den Bereich "Kommunikation und Kontrolle", Ai Weiwei in "Urbanismus & Real Estate". Die fünf weiteren Bereiche beschäftigen sich mit "High-Tech, Logistik & Migration", "Gewalt und Zerstörung", "Geld und Gier", "Wissen, Ordnung, Macht" und "Ich-Fest & Selbst-Stress". Die zeitgenössischen Arbeiten beinhalten auch Videoarbeiten. Denn, so Stahel: "In einer Mischung aus dokumentarischen und künstlerischen Arbeiten, aus Wandbildern, Projektionen, Installationen, Vitrinen-Arbeiten, Filmen und Videos soll auch ein optisch sichtbares diskursives Klima erzeugt werden, das der Beschäftigung mit diesen Themen gerecht wird."

Ausstellungsorte sind in Ludwigshafen das Wilhelm-Hack-Museum und der Kunstverein, in Mannheim "Zephyr - Raum, für Fotografie", die Kunsthalle und Neuer Kunstraum im Jungbusch. In Heidelberg floriert das Fotofestival in der Sammlung Prinzhorn und im Kunstverein. Jeder Ort widmet sich einem der sieben Themen, wird damit zu einem der sieben prekären Felder.

Im Jahr 2013 haben über 34.000 Menschen das Fotofestival Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen besucht. Und auch dieses Jahr erwartet der Veranstalter, der Verein Fotofestival Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg, viele Neugierige. Und glaubt man Urs Stahel, ist es mit dem Besuch eines der prekären Orte nicht getan. "Wer ein, zwei Ausstellungen besucht hat, wird merken, dass er die anderen trotzdem nicht kennt." Denn jeder Ort birgt etwas ganz anderes.