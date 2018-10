Von Milan Chlumsky

Die Zeichen- und Objektausstellung neben der Schau der Magnum-Fotografen in der Heidelberger Sammlung Prinzhorn ist die einzige im Kontext des diesjährigen Festivals, die wirklich sinnvoll ist. Denn sie thematisiert rigoros den Blick "in die Zelle" wie auch den Ausblick "aus der Zelle" und erhellt damit jene schwierige Frage von der Inkommensurabilität zweier Welten: vor und hinter Gittern.

Magnum-Fotograf Jean Gaumy war der Erste, der die Erlaubnis bekam, in französischen Gefängnissen zu fotografieren. Sein 1983 erschienener Bildband "Les Incarcérés" (Die Eingesperrten) weckte in Frankreich großes Unbehagen, zumal die vielen Reformen der französischen Justiz in den 30 Jahren zuvor keine sichtbaren Erfolge zu verzeichnen hatten. Gaumy spürte, dass auch die genaueste fotografische Abbildung nicht die Welt hinter Gittern erreichen kann: "Die meisten Dinge, die ich in den Gefängnissen fühle, sind nicht sichtbar: Ich stoße hier an die Grenzen des Sujets, aber auch der Dokumentarfotografie an sich." Seine Aufnahme eines Häftlings in einem Gefängnishof in Rouen (1979) lässt erahnen, was er damit meint.

Ähnlich verhält es sich mit Aufnahmen aus psychiatrischen Anstalten rund um den Globus, mit Martine Franks - die Frau des verstorbenen Magnum-Gründers Henri Cartier-Bresson - Fotografien aus der psychiatrischen Klinik in Davao auf den Philippinen oder den einfühlsamen Porträts der spanischen Fotografin Cristina Garcia Rodero aus Georgien. Sie versuchen das Unverständliche verständlich zu machen. Vor allem stellen sie eindringlich eine Frage: Wie soll die Gesellschaft mit solchen Patienten umgehen und wie soll sie sich gegenüber der gängigen Weise der Wegsperrung sowohl von Kriminellen wie auch psychisch Versehrten verhalten? Am Ende bleibt meist der Schmerz ob solcher Bilder und der dahinter verborgenen Geschichten.

So wurde Mustafa-al-Sherif 1995 ohne jegliche Gerichtsverhandlung in Gaddafis Gefängnis geworfen. An die 30 Mal haben seine Ehefrau und die Tochter die 24-stündige Reise aus Bengasi nach Tripolis auf sich genommen, um ihm Essen, Kleidung, Medikamente und Shampoo zu bringen. Die Gefängniswärter ließen sie in meist brühender Hitze bis zu vier Stunden warten, dann nahmen sie ihr Paket entgegen. Von einem aus dem Gefängnis Entlassenen haben sie gehört, dass die Wärter alle Geschenke gestohlen haben. Dann, 2009, durften sie endlich erfahren, dass Mustafa schon seit 14 Jahren tot war.

Was übrig blieb, sind möglicherweise die wenigen Zeichnungen an der Wand, die der britische Fotograf Stuart Franklin (die Aufnahmen von der Studentenrevolte auf dem Tiananmen Platz in Peking 1989 stammen ebenfalls von ihm) dort vor zwei Jahren aufnahm. Konsequent daher, dass die Prinzhorn-Sammlung solchen Fotografien jene Patientenbilder gegenüberstellt, deren gestalterische Entwürfe "Ausbruchsversuche" (oder zumindest Andeutungen einer Kommunikation mit der Außenwelt) sind. Am eindrucksvollsten sind jene von Julius Klingebiel (1904-65), der 1939 in einer Göttinger Psychiatrie eingeliefert wurde und seit 1950 in einer Zelle von 9,25 Quadratmeter Größe untergebracht war. Hier begann er, die Wände mit Zeichnungen zu überziehen, die als ein Versuch, die Trennung von der Außenwelt zu überwinden und die Ausgrenzung durch die Wände aufzuheben, zu deuten sind. Klingebiels Zelle ist für die Ausstellung rekonstruiert worden.

Demgegenüber wirkt die Ausstellung des jungen chinesischen Fotografen Liu Jie aus Peking in der Halle 02 etwas farblos. Er hat sich - dank eigener Erfahrung - der Veränderung in der chinesischen Bevölkerung angenommen, wo immer mehr junge Leute wegen besserer Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten in die Städte ziehen, während Alte und Kinder in den sich entleerenden Dörfern zurückbleiben. Stühle neben den Gebliebenen symbolisieren die Entwicklung.

Dem gegenüber stehen Aufnahmen jener Angehöriger, die jetzt in den Städten arbeiten und sich nach ihrer Heimat sehnen. Das ist tragisch, aber leider nicht besonders einfallsreich ins Bild gesetzt.

Fi Info: "Locked up/Die Zelle", Sammlung Prinzhorn, und "Liu Jie, Migrant Nation", Halle02 in Heidelberg, jeweils bis 10.November.