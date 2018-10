Mit dem Finger am Abzug: Der Magnum-Fotograf Steve McCurry fotografierte diese kampfbereiten Schützen im Jahr 1980 in Afghanistan. Das Bild zählt zu den Exponaten, die im Rahmen des Fotofestivals im Heidelberger Kunstverein gezeigt werden. Foto: McCurry/Magnum

Von Milan Chlumsky

Es ist schwierig, die Geschichte eines Landes wie Afghanistan auch nur annähernd zu verstehen und sie nicht nur auf Stammeskämpfe zu reduzieren. Die meisten dort geführten Auseinandersetzungen werden durch den Verkauf von riesigen Mengen von Opium finanziert. Ein unendliches Übel, dessen Opfer die Afghanen sind.

Der Heidelberger Kunstverein hat sich vorgenommen, im Rahmen des Fotofestivals die Geschichte Afghanistan von 1972 bis 2008 zu dokumentieren. Die Ausstellung beginnt mit Aufnahmen aus den letzten Jahren des konstitutionellen Königreiches und endet mit Bildern vom schlafenden GI, dessen Träume oder Albträume unsichtbar bleiben. In einer Fotoreportage, die vor Jahren erschien, hat man einen nicht mehr ganz jungen Mann aus Kabul gefragt, wovon er am häufigsten träumt: "Von einem grünen Land", antwortete er. Seine Kindheit, seine Jugend und sein Erwachsenenalter in Kabul seien von Kampf und Waffengeräuschen geprägt gewesen.

Die Fotografen der Pariser Agentur Magnum, die das fünfte Fotofestival in unserer Region bestreiten, zeigen das Geschehen in Afghanistan chronologisch: die Zeit nach dem Sturz des Königshauses (Eve Arnold), die Ausrufung der Republik 1973 bis zum Einmarsch der sowjetischen Armee 1979, ihre zehnjährige Okkupation, den grausamen Krieg zwischen verfeindeten afghanischen Milizen, die Einnahme von Kabul durch die Mudschaheddin 1992.

1995 starteten die Taliban eine Großoffensive gegen die Hauptstadt und eroberten sie 1997. Nach den von Osama bin Laden dirigierten terroristischen Angriffen, die im Anschlag auf das New Yorker World Trade Center am 11. September 2001 gipfelten, wurde die Invasion in Afghanistan im Oktober 2001 im Rahmen eines Militärbündnisses gestartet.

Bis heute ist die Situation dort konfliktgeladen, vor allem weil sich Teile des westlichen Militärbündnisses aus Afghanistan zurückziehen.

46 Prozent des Bruttosozialprodukts wurden 2006 durch den Opiumhandel erwirtschaftet. Der Prozentsatz dürfte heute ähnlich hoch sein.

Während die US-amerikanische Fotografin Eve Arnold sich der Rolle der Frau im damaligen afghanischen Königreich widmete, gelang es dem amerikanischen Fotografen Steve McCurry im Mai 1979, mit Hilfe zweier afghanischer Flüchtlinge als Afghane verkleidet vier Monate lang den Kampf der Mudschaheddin gegen die Sowjets zu dokumentieren. Auch der iranische Fotograf Abbas fuhr nach Kabul, um dort die Auswirkungen der kommunistischen Regierung zu dokumentieren. McCurry wurde von den Djihadisten, die in ihm einen Ungläubigen sahen, mehrmals bedroht - und von Afghanen gerettet. Abbas fotografierte das Elend der vom Krieg Versehrten im Auftrag des Roten Kreuzes, und der deutsche Fotograf Thomas Dworzak (seit 2004 Mitglied von Magnum) dokumentierte die Kämpfe der Taliban.

Der wohl bedeutendste Kriegsfotograf James Nachtwey ist in der Ausstellung nicht vertreten. Der Mann, der wie Robert Capa möglichst nah am Geschehen ist und nie mit einem Zoomobjektiv arbeitet, war von 1986 bis 2011 Mitglied von Magnum. Seine Reportage 1996 aus Afghanistan wurde weltweit publiziert, und die Aufnahme einer verschleierten Frau, die in einer Steinwüste von Gräbern um ihren Bruder trauert, wurde zum weltweit verstandenen Symbol für das Leid der Zivilbevölkerung. Man schätzt, dass etwa drei Viertel aller getöteten Afghanen von der Hand der Taliban starben. Zehn Millionen noch immer versteckte Minen werden weiter Tausende von Opfern fordern.

Fi Info: "Battleground / Afghanistan" im Rahmen des fünften Fotofestivals im Heidelberger Kunstverein. Bis 10. November, Katalog: 20 Euro.