Die in New York geborene Fotografin Alessandra Sanguinetti lebte viele Jahre in Argentinien. Sie fotografiert vor allem Menschen. Foto: Alessandra Sanguinetti / Magnum

Von Milan Chlumsky

Für die einen ist Magnum eine Champagnerflasche mit anderthalb Litern des köstlichen Perlweins bester Qualität. Für die anderen eine Handfeuerwaffe, die in der gleichnamigen amerikanischen Krimiserie einst zum Einsatz kam. Oder ein Eis, das ein gewisses Renommee hat. Fotoexperten verbinden damit in erster Linie die in Paris gegründete und dort ansässige Fotoagentur Magnum, die seit 1947 einen besonderen fotografischen Stil pflegt, der seit Anbeginn eine Symbiose zwischen Kunst und Bilddokument als das eigentliche Charakteristikum der fotografischen Arbeit bezeichnet.

Eine Flasche Champagner soll bei der Namensgebung tatsächlich eine Rolle gespielt haben. Die bis in die 1960er Jahre vorwiegend in Schwarz-weiß, seitdem in Farbe (egal ob analog oder digital) aufgenommenen Bilder der Magnum-Mitglieder bestimmen bis heute die hohen Standards einer qualitätsvollen Fotoreportage oder Dokumentarfotografie und ist bis heute ein Ideal für junge, aufstrebende Fotografen aller Kontinente.

In die Magnum-Kooperative wird man von den übrigen Mitgliedern mit zwei Dritteln Mehrheit gewählt. Nicht nur die Professionalität, sondern vor allem die humanistische Ausrichtung, die den Zugang zu den Ereignissen auf diesem Globus charakterisieren, waren und sind das gemeinsame Ziel jener 85 Fotografen, die heute in dieser Agentur tätig sind und sie mit 40 Prozent des Erlöses jeden verkauften Bildes unterstützen.

Seit mehreren Jahren ist jedoch von einer finanziellen Krise die Rede, die goldenen Zeiten der großen Bildstrecken in Zeitungen und Illustrierten sind vorbei. Vor drei Jahren hat daher die Leitung von Magnum einen Teil ihres Archivs an das Konsortium MS Capital LP veräußert, das sich verpflichtet hat, die etwa 185 000 Fotografien zu digitalisieren und im Internet allgemein zugänglich und verwertbar zu machen.

Dass also diese fünfte Ausgabe des Fotofestivals Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg gerade Magnum als agens movens gewählt hat, scheint in vielerlei Hinsicht eine folgerichtige Entscheidung: Die große fotografische Kunst, die von den Gründungsmitgliedern Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David "Chim" Seymour und George Rodger als Voraussetzung für ein neues Verständnis der Bildreportage postuliert wurde, wird sofort sichtbar, auch wenn neue, junge Mitglieder nicht die gleichen Ideale verfolgen wie die schon vor dem Zweiten Weltkrieg tätigen Fotografen.

Die über 70 Fotografen aus 27 Ländern zeigen nun an acht verschiedenen Ausstellungsorten (Kunsthalle, Stadtgalerie und Galerie Zephyr/REM in Mannheim, Kunstvereine in Ludwigshafen und Heidelberg, Museum Sammlung Prinzhorn und Halle 02 in Heidelberg) an die 1300 Arbeiten, die meistens thematisch zusammenhängen. So etwa die Situation in Afghanistan im Heidelberger Kunstverein. Hier wird anhand der Aufnahmen von Abba, Eve Arnold, Thomas Dworzak, Steve McCurry, Chris Steel-Perkins und Tim Hetherington die historische Entwicklung angedeutet, die zum Sturz der Monarchie 1973 führte und den langwierigen Krieg bis in die jüngste Vergangenheit begründete.

In der Prinzhorn Sammlung werden sowohl Fotografien wie auch Kunstwerke zum Thema Isolation und Eingesperrtsein ("Locked up/ Die Zelle") gezeigt, und in der Halle 02 wird das Migrationsthema aufgegriffen. Einige Magnum-Fotografen wurden eingeladen, über Deutschland im Wahljahr 2013 zu berichten, darunter auch der vielfach ausgezeichnete italienische Fotograf Paolo Pellegrin, der den diesjährigen Erich-Salomon-Preis der Deutschen Gesellschaft für Fotografie erhält.

Diese fünfte Ausgabe mit dem Titel "Grenzgänge, Magnum, Trans-Territories" verspricht einer der Höhepunkte in der schon zehnjährigen Geschichte des Fotofestivals zu werden. Die RNZ wird über die Einzelausstellungen berichten.

Info: 5. Fotofestival "Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg, "Grenzgänge, Magnum, Trans-Territories" wird heute um 11 Uhr eröffnet und dauert bis 10. November. Der Katalog kostet 20 Euro. Infos: www.fotofestival.info