Wiesloch. (rö) Der Comic-Riese DC tut sich weiter schwer damit, sein eigenes Film-Universum nach dem Vorbild von Konkurrent Marvel zu etablieren. Nach dem durchwachsenen Start mit "Man of Steel" (2013) und dem zu Recht hart kritisierten "Batman vs. Superman" (2016) versucht man sich nun, im dritten Film des sogenannten "DC Extended Universe", zur Abwechslung mal an etwas ganz anderem. Statt der sattsam bekannten Superhelden stehen in "Suicide Squad" die Schurken im Mittelpunkt.

Der Regisseur scheint dafür prinzipiell gut ausgewählt: David Ayer hat sich mit kompromisslosen, düsteren Polizeithrillern wie "Street Kings" oder dem pseudo-dokumentarischen "End of Watch" einen Namen gemacht. Allerdings wird ihm jetzt ein spezieller Spagat abverlangt: Denn trotz der eigentlich bösen Hauptfiguren soll die "Suicide Squad", ähnlich wie Marvels "Deadpool", schräg, abgefahren und lustig daherkommen. Diese Verbindung gelingt dann leider nur teilweise.

Im Auftrag der US-Regierung stellt Amanda Waller (Viola Davies) ein Team zusammen, das bedenkenlos für Himmelfahrtskommandos eingesetzt werden kann, weil es aus üblen Verbrechern besteht. Dazu gehören der Auftragskiller Deadshot (Will Smith), die durchgeknallte ehemalige Psychiaterin Harley Quinn (Margot Robbie) - inzwischen Freundin des Jokers (Jared Leto) -, der in der Kanalisation lebende Reptilienmensch Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), der australische Dieb Captain Boomerang (Jai Courtney) und der Pyrokinet El Diablo (Jay Hernandez).

Angeführt wird die Truppe vom ewig übellaunigen Soldaten Rick Flag (Joel Kinnaman). Dessen Freundin sorgt dann auch gleich für den ersten Einsatz der Truppe: Im Körper der Archäologin June Moone (Carla Delevingne) hat sich eine uralte Hexe namens Enchantress eingenistet. Die erweckt ihren nicht minder dämonischen Bruder und eine ganze Horde von Monstern.

Klar: So viele Figuren in einem Film einführen zu müssen, ist keine einfache Aufgabe. Das funktioniert im Fall von Deadshot (solide von Will Smith gespielt) und Harley Quinn (grandios: Margot Robbie) sehr gut, dann lässt es aber auch schon nach und der Rest der Truppe bleibt ziemlich blass. Das gilt umso mehr für die Handlung, die enttäuschend simpel gestrickt ist. Motto: Wir stürmen ein Hochhaus, ballern wild rum und das war’s.

So wenig Budget wie fürs Drehbuch stand offenkundig auch für die Spezialeffekte zur Verfügung, die nicht mal 80er-Jahre-B-Movie-Charme erreichen: Die böse Hexe sieht in Aktion eher lächerlich als gefährlich aus, über ihre Monster breitet man ebenfalls besser den Mantel des Schweigens. Im Schatten findet sich immer mal wieder auch ein wenig Licht: nette Details wie die Macke Boomerangs, immer ein rosa Einhorn bei sich zu tragen, oder die trockenen Oneliner, mit denen speziell Harley Quinn glänzen kann.

Eher überflüssig ist dagegen der kurze Auftritt von Batman (Ben Affleck). Zum großen Wurf reicht das alles natürlich nicht, denn die Suicide Squad ist von allem nur ein bisschen: ein bisschen böse, ein bisschen abgedreht, ein bisschen witzig. Sie hätte aber richtig böse, richtig abgedreht und richtig witzig sein müssen, um die banale Handlung vergessen zu machen.

