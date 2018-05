Von Johannes Paesler

Viele werden beim Filmtitel an das Theaterstück "Klassen Feind" von Nigel Williams denken, das 1983 von Peter Stein verfilmt wurde. Das Setting ist auf den ersten Blick ähnlich, doch nach der Vorführung von "Class Enemy" hat man als Vergleich eher den Film "Das weiße Band" von Michael Haneke im Kopf oder das Buch "Der Vater eines Mörders" von Alfred Andersch. Wie immer man den Film deutet: Er ist hochintensiv und geht unter die Haut.

Die Wirkung mag unter anderem der sehr persönlichen Sicht geschuldet sein, mit der Roc Bicek an den Stoff herangegangen ist. Ausgangspunkt seines Drehbuchs war der wirkliche Aufstand von Schülern an einer Schule seines Landes; er verriet, dass die Dreharbeiten sogar in genau dieser Schule stattgefunden haben. Die Unterrichtsstunde, in der der Vertretungslehrer Robert (von Igor Samobor beängstigend gut gespielt) von seiner Vorgängerin vorgestellt wird, verfolgt er mit einem kalten, analytischen Blick; in der ersten Zeiteinheit, die er allein vor den Schülern steht, macht er sofort klar, dass von jetzt an alles anders laufen wird - und genau das geschieht.

Die demagogische Eindringlichkeit des Lehrers ist überwältigend; beim Filmtalk sprach ein Besucher von dargestellter "schwarzer Pädagogik": Der tut nix, der will nur erziehen. Diese Sicht ist schlüssig. Das Drehbuch setzt meisterhaft einen Charakter ins Bild mit Prinzipien im Großen wie im Kleinen, der sich emotional völlig zurückhält, aber stets eine Belehrung hat, Schülern wie Kollegen gegenüber.

Darum erstaunte es im Filmtalk, dass Bicek die Frage nach dem verstörenden Eindruck seines Protagonisten nicht befriedigend beantworten konnte. Man gewann den Eindruck: Er hat einen glänzenden Charakter erschaffen; weiß er aber wirklich, was er damit getan hat?

Der Jungfilmer scheint die Wucht seiner Figur völlig unterschätzt zu haben. So ist der umstrittene Lehrer der Einzige, der den Schülern nach dem Selbstmord der Kameradin das Gespräch anbot, und man gesteht sich gerne: Hätte man selber als Oberschüler ein solches Gesprächsangebot erhalten, mit Grausen hätte man verzichtet.

Dem Autor ist ein beklemmendes Stück Kino gelungen. In dem begabten Regisseur kann man ein Beispiel sehen für das, was Festivaldirektor Kötz in seiner Laudatio zum diesjährigen New Master of Cinema sagte: In jedem großen Erstlingswerk stecke immer ein mehr oder weniger verstecktes autobiografisches Element. Erst beim zweiten oder dritten Film fange das Talent richtig an zu arbeiten. Möge es auch in diesem Fall so sein.