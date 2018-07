Von Stefan Otto

"Es war ein Festival aufregender Veränderungen", erklärte Direktor Michael Kötz. Der Hauptpreis, der Grand Newcomer Award, ging an das mexikanische Roadmovie "The Thin Yellow Line".

Die wichtigsten Preise des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg im Überblick 2015: > Grand Newcomer Award: "La Delgada Línea Amarilla" ("The Thin Yellow Line") von Celso R. García (Mexiko) > Special Newcomer Award und Internationaler Filmkritikerpreis: "Een dag in 't jaar" ("Twelve Months in One Day") von Margot Schaap (Niederlande) > Special Achievement Award: "Simshar" von Rebecca Cremona (Malta) > Preis der ökumenischen Jury: "Distancias Cortas" ("Walking Distance") von Alejandro Guzmán Álvarez (Mexiko) > Publikumspreis (Film): "El Jeremías" ("Jeremy") von Anwar Safa (Mexiko) > Publikumspreis (Serie): "Familie Braun" von Manuel Meimberg, Uwe Urbas, Maurice Hübner (Deutschland)

Den berührenden Film, der von fünf Gelegenheitsarbeitern erzählt, deren schlichte Aufgabe es ist, den gelben Mittelstreifen auf einer langen Asphaltstraße aufzufrischen, lobte die Fachjury als "eine einfache Geschichte, die eine Gruppe von ungewöhnlichen Charakteren beschreibt, perfekt dargestellt von der Besetzung. Eine gelbe Linie aufzumalen, wird zu einer emotionalen Reise, die einem gut geschriebenen Drehbuch und der präzisen Regie zu verdanken ist". Der Autor und Regisseur Celso R. García aus Mexiko City nahm die Auszeichnung aus den Händen von Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz entgegen und widmete sie allen Straßenarbeitern auf der Welt, weil sie unsere Leben retteten.

Der zweite große Gewinner des Abends war das niederländische Beziehungsdrama "Twelve Months in One Day". Der Film um drei Amsterdamer Freunde, die um einen vierten trauern, erhielt sowohl den Internationalen Filmkritikerpreis als auch den Special Newcomer Award für den besten unkonventionell erzählten Spielfilm. Der Heidelberger Bürgermeister Wolfgang Erichson überreichte die Auszeichnung an die Regisseurin Margot Schaap, die eine Reihe von Fortsetzungen ankündigte.

Der Special Achievement Award für eine außergewöhnliche Einzelleistung ging an die Regisseurin Rebecca Cremona, die mit ihrem Debütfilm "Simshar" großartige Führung und Reife beweise, wie die Jury befand. Die Malteserin Cremona, die die Vorstellungen ihres Films über drei Tage begleitete, war zum Zeitpunkt der Preisverleihung schon auf dem nächsten Festival in Montpellier. Ihre Auszeichnung nahm die Schauspielerin Clare Agius entgegen. Der Publikumspreis ging an die mexikanische Erziehungskomödie "El Jeremías" ("Jeremy") von Anwar Safa. "Die Zuschauer sind in Strömen in diesen Film reingegangen", berichtete Kötz, "und zu 99 Prozent fanden sie ihn hervorragend".

Insgesamt seien, wie im Vorjahr, knapp 60 000 Zuschauer gezählt worden. "Es wären deutlich mehr, wenn das Festival nicht im Oktober stattgefunden hätten", mutmaßte Kötz. "Wir werden das sicher nicht nochmal machen." Besonders der neue Serienwettbewerb, das Türk Film Festivali und das Kinderfilmfest wurden in diesem Jahr ausgesprochen schlecht besucht. Sehr gut angenommen worden sei hingegen der neue Heidelberger Festival-Standort auf dem Gelände der Campbell Barracks an der Römerstraße. "Dieser Ort ist genial", so Kötz. Auch im nächsten Jahr sollen die Festivalzelte dort aufgestellt werden, dann allerdings wieder im November. Der Termin der 65. Ausgabe steht bereits fest: 4. bis 19. November 2016.