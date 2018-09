Von Johannes Paesler

"War das alles?", fragt sich jeder mal irgendwann. Eine ganze Reihe von Filmen beim Filmfestival Mannheim-Heidelberg macht erfüllte und unerfüllte Hoffnungen zum Thema. "Brasserie Romantiek" etwa führt vor, wie es die Protagonistin Pasqualine zwar mit einem Sternerestaurant zu etwas gebracht hat, das kurze Auftauchen ihrer Jugendliebe Frank jedoch ausreicht, ihr gesamtes Lebenskonzept ins Wanken zu bringen.

Die Versuchung ist groß, mit rascher Entscheidung das vor 20 Jahren Verpasste nachzuholen und dem Leben den entscheidenden, noch fehlenden Kick zu geben. Das Restaurant voller einsamer Herzen am Abend des Valentinstages variiert das Thema ebenso ernst wie mit bissigem Humor. Eindrückliches Spielfilmdebüt des flämischen Filmemachers Joël Vanhoebrouck.

Der Film "Igloo" von Diego Ruiz aus Chile rollt das Thema Outing einmal von der anderen Seite her auf. Die Hoffnung, das Innen und Außen in Einklang zu bringen, führt den jungen Storyboardzeichner Daniel auf einen schmalen Grat der Identitätsfindung. Weil die Liebesbeziehung zu seinem früheren Professor zerbricht, gerät er in Depressionen und Tablettensucht und sucht Halt in Affairen mit unterschiedlichen Frauen.

Als Spiegelbild einerseits und Antipode andererseits erweist sich dabei seine Nachbarin Paula, die Therapeutin ist, aber eigentlich nicht mehr praktiziert. Für ihn macht sie eine Ausnahme, privat und unentgeltlich. Als auch die Beziehung privat und sogar intim wird, begreift der Zuschauer, dass sie, die Ältere, Erfahrenere, ihn genauso braucht wie er sie. Ein sehenswerter Low-Budget-Film, der laut Regisseur beim Filmtalk nur 15 000 Dollar gekostet hat und deshalb auch in seiner Heimat Hoffnung auf Erfolg an der Kinokasse bietet.

"My Mandala" von Elsa Yang aus Taiwan lässt uns den Versuch verfolgen, wie jemand mit einem Identitätswechsel den Erfolg zwingen will. Der Kleinkriminelle Guo Yin, eben aus dem Gefängnis entlassen, streift sich einfach die Kutte eines tibetanischen Lama über und erschleicht sich so das Vertrauen der einsamen Gattin eines taiwanesischen Geschäftsmannes, die über den frühen Tod ihres Kindes nicht hinwegkommt. Doch die selbst gewählte neue Existenz wirkt nicht nur auf seine potenziellen Opfer, die er eigentlich ausrauben wollte, sondern auch auf ihn. Die vielversprechende Film-idee enttäuscht in der Ausführung. Die Handlung ist nicht stringent genug, die Schauspieler agieren statisch.

Auf der ganzen Linie überzeugend ist dagegen "Cyanide", eine schweizerisch-kanadische Koproduktion. Das ganze Setting ist von Hoffnungslosigkeit durch-tränkt: ein Kleinkrimineller, der kein Vater sein will, eine Supermarktverkäuferin als gute Geliebte, aber zweifelhafte Mutter und ein Vierzehnjähriger, der seinen Knacki-Vater hoffnungslos anhimmelt.

Die klugen und schlagfertigen Antworten von Séverine Cornamusaz beim Filmtalk zeigten, welch scharfem Geist wir Drehbuch und Regie für einen solch packenden Film zu verdanken haben, die Schauspieler inklusive des Darstellers des vierzehnjährigen Achille sorgten für glänzende Umsetzung. Trotz seiner Ausgangslage ist der Film alles andere als eine traurige Milieustudie, sondern ein mitreißendes Sozialdrama, überraschend bis in die letzten Szenen.

