Thomas Jesatko in der Titelrolle und Edna Prochnik in der Mannheimer 'Falstaff'-Produktion. Foto: Michel

Von Rainer Köhl

So ist es im Leben: Man will immer das, was man nicht hat. Kleine Theater möchten am liebsten eine große Bühne haben und genauso umgekehrt. Am Mannheimer Nationaltheater hat man viel Platz, in den letzten Jahren aber suchen die Regisseure und Bühnenbildner gerne die räumliche Beschränkung.

Im Falle der Neuinszenierung von Verdis Oper "Falstaff", die nun in Christof Nels Inszenierung im Großen Haus Premiere hatte, machte die Eingrenzung sicher Sinn. Bühnenbildner Roland Aeschlimann ließ eine kleine Bühne in halber Bühnenhöhe bauen: Zwei übereinander liegende dreieckige Grundformen in flammendem Rot, was aussieht wie die Stilisierung eines geöffneten Mundes. Auf der kleinen Spielfläche findet nur das Nötigste Platz, das - wie der Wäschekorb - von der Dienerschaft herbeigetragen wird: Eine Badewanne für den dicken Ritter, die mit Holzabdeckung und Tischtuch auch mal als Esstisch genutzt wird, später noch eine Liege.

Christof Nel liebt es sparsam, klar und abgezirkelt, und für seine Inszenierung betraut er eigens eine Mitarbeiterin mit der "Szenischen Analyse", die im Programmheft ausgewiesen ist. Viel Klarheit über Hintersinniges kommt dabei allerdings nicht über die Rampe. Dafür aber macht der Regisseur die Komik des Stücks deutlich, arbeitet viel mit Slapstick-Elementen.

Wenn sich die Dienerschaft mit kleinen fiesen Gags à la Dick und Doof gegenseitig ärgert, kommt der Spaß schon mal auf Touren, wird im Laufe des Stücks aber nicht durchgehalten. Es ist ein Humor der leisen Art, auch wenn bisweilen Möbelstücke, Stühle und Tische durch den Raum geworfen werden. Elegante Kleidung wie aus den Werbefilmen der Wirtschaftswunderzeit hat Kostümbildnerin Barbara Aigner entworfen, breite Faltenröcke für die Damen, und auch die Herren tragen zu Hause Anzug und Krawatte. Kühles Understatement, das auch die Inszenierung prägt. Lakonischer Witz, mehr zum Schmunzeln als zum Lachen geeignet.

Thomas Jesatko, der bislang vor allem Finsterlinge sang, macht beste Figur auch in der Verkörperung des dicken Ritters von der humorigen Gestalt. Ein Kissen schiebt er sich zu Beginn noch ostentativ unters Hemd, um einen Wanst vorzuzeigen und das Spiel im Spiel in Gang zu bringen. Dass er eine treffliche komödiantische Ader hat, zeigt sich bald, und freilich bleibt er der Titelpartie auch stimmlich nichts schuldig.

Sein Bassbariton ist mit bester Geschmeidigkeit und reichen Zwischentönen ausgestattet: Ein Falstaff von verschlagener Gewitztheit, der freilich immer der Gelackmeierte bleibt. Lars Mø;ller war ein Ford, dessen wohlgetönter Bariton ebenso viel kraftvolle Pracht wie lyrische Geschmeidigkeit besaß.

Der größte Beifall des Abends aber schlug Eunju Kwon entgegen, die eine wunderbare Nannetta sang. Ätherisch und samtig getönt, weich und schmiegsam, blitzsauber bis in die höchsten Höhen: Die junge koreanische Sopranistin ist ein trefflicher Neuzugang von der Mannheimer Musikhochschule. Staunen konnte man auch über Juhan Tralla: Der junge Tenor hat sich prächtig entwickelt, seine Stimme hat schönsten Klang und belcantistischen Schmelz gewonnen, was er als Fenton sehr hörenswert aussang.

Iris Kupke als Alice Ford und Edna Prochnik als Mrs. Quickly sorgten für ebenso viel darstellerisches wie sängerisches Vergnügen. Franziska Rabl als köstlich altjüngferliche Meg Page, Uwe Eikötter (Dr. Cajus), Benedikt Nawrath (Bardolfo) und Sebastian Pilgrim (Pistola) komplettierten das Vergnügen. Prächtig tönte der Chor des Nationaltheaters, der sich am Ende nicht in einem Zauberwald einfindet, sondern illusionslos nur ein paar dürre Zweige mitbrachte.

GMD Dan Ettinger ließ die Partitur prächtig hedonistisch musizieren, saftig, schmissig, beweglich und mit zündendem Brio.

Fi Info: Weitere Aufführungen am 20. und 27. Dezember. Kartentelefon: 0621-1680-150.